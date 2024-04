Antoine Kombouaré lâche une bombe sur son avenir au FC Nantes !

Appelé à la rescousse pour sauver le FC Nantes d’une relégation, Antoine Kombouaré a fait une annonce fracassante sur son avenir après la victoire à Nice.

Antoine Kombouaré se projette déjà avec le FC Nantes

De retour sur le banc du FC Nantes le 17 mars dernier en remplacement de Jocelyn Gourvennec, Antoine Kombouaré a vu son équipe obtenir une précieuse victoire sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1), ce dimanche après-midi, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, les Canaris quittent la place de barragiste et remontent à la 14e place du championnat. Un premier soulagement pour le technicien kanak.

« Venir faire un résultat à Nice, ce n’était pas gagné d’avance. On a fait un grand match. C’est une victoire méritée. On va pouvoir passer une bonne semaine de travail et bien préparer le prochain match face à Lyon. L’idée de venir aider mon club à se maintenir m’a plu (…) Les joueurs m’ont plus qu’épaté. Ils m’ont rendu fier. Les voir se mettre le cul par terre, faire les efforts ensemble, repartir de l’avant quand Nice est revenu au score… C’était très intéressant », a déclaré le coach de 60 ans, qui se projette déjà avec son club de coeur, le FC Nantes.

Antoine Kombouaré : « J’aimerais rester, car j’ai deux ans de contrat »

Interrogé sur sa situation contractuelle, Antoine Kombouaré a ouvertement confié qu’il souhaitait poursuivre sur le banc du FC Nantes au-delà de cette saison. Disposant d’un contrat de deux ans, à condition d’obtenir le maintien en fin de saison, l’ancien entraîneur du Paris SG espère honorer cet engagement et ne pas uniquement sauver le club cher au président Waldemar Kita.

« Je ne suis pas un pompier de service. J’espère que ce n’est pas que ça ! Sinon, j’arrête de travailler et puis… J’ai une mission, sauver mon club. J’aimerais rester derrière, car j’ai deux ans de contrat. Faut aller les chercher, les mériter », a indiqué Antoine Kombouaré au micro de Prime Vidéo.