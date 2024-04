Alerte à Marseille : Les autorités serrent la vis pour OM-Benfica

Le 18 avril prochain, l’OM affrontera le Benfica Lisbonne en quarts de finale retour de Ligue Europa. Les autorités locales ont pris des mesures fortes pour ce choc.

OM : Interdiction de déplacement pour les supporters de Benfica

L’Olympique de Marseille a reçu une nouvelle officielle ce vendredi concernant le quart de finale retour de la Ligue Europa contre le Benfica Lisbonne. En effet, La Provence rapporte que les supporters du club lisboète ne seront pas autorisés à assister à ce match qui se déroulera le jeudi 18 avril au Vélodrome. Cette décision a été prise par la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône, qui s’apprête à publier un arrêté interdisant aux fans de Benfica l’accès au stade ainsi qu’à ses environs, et même leur présence dans la cité phocéenne.

La source ajoute que le nouveau Préfet de Police, Pierre-Edouard Colliex, envisage également de demander au ministère de l’Intérieur d’annuler purement et simplement le déplacement des supporters portugais pour le match retour entre l’Olympique de Marseille et Benfica. Cette décision est motivée par plusieurs raisons qui vont au-delà de la simple rivalité sportive entre les deux équipess.

Les Ultras de Benfica impliqués dans plusieurs incidents en coupe européenne

Lors des discussions initiales, la direction de Benfica a informé que le club serait soutenu par au moins 3500 supporters dans le parcage réservé aux visiteurs du stade Vélodrome. Cependant, les services de renseignements ont alerté les autorités locales sur le comportement violent de plusieurs centaines de ces supporters, notamment les No Name Boys et les Diabos Vermelhos (Diables Rouges).

Les No Name Boys ont des liens étroits avec un groupe de fans d’Hajduk Split, Torcida Split, et ces derniers sont connus pour leur présence lors des déplacements. De leur côté, les Diabos Vermelhos ont des idéaux d’extrême droite, ce qui risque de provoquer des tensions avec le public marseillais, qui est en désaccord avec ces idées.