FC Lorient : Régis Le Bris lance un sérieux avertissement au Montpellier HSC

Le FC Lorient et Montpellier HSC vont s’affronter le dimanche 7 avril 2024 en clôture de la 28e journée du championnat de France.

Le FC Lorient vise le maintien en Ligue 1

Ce choc entre le FC Lorient et Montpellier HSC est important pour la course au maintien dans l’élite à la fin de cette saison. Montpellier alterne les bons et mauvais résultats depuis le début de cette campagne. La formation héraultaise est 13e au classement et possède 3 points d’avance sur le FC Lorient. Mais les hommes du technicien Michel Der Zakarian ne sont pas encore à l’abri du danger.

Une victoire ce dimanche face aux Merlus leur permettra de s’éloigner un peu plus de la zone de relégation. Avant la trêve internationale, les Montpelliérains ont été battus par le Paris Saint-Germain (2-6). Ils ont sonné la révolte en infligeant une défaite au Havre le week-end dernier. Offensivement, Montpellier souffre.

🎙️ La conférence de presse de Régis Le Bris avant la rencontre face à Montpellier, dimanche à 15h. pic.twitter.com/5z0eDsDpfm — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) April 5, 2024

Régis Le Bris impatient d’affronter Montpellier HSC

De son côté, le FC Lorient envisage de quitter sa place de barragiste. Malgré leur 16e position, avec un seul point d’avance sur le premier non relégable, les Merlus peuvent encore espérer le maintien pendant ce sprint final. Le technicien du club, Régis Le Bris ne craint pas Montpelier. C’est un adversaire abordable.

« C’est un concurrent pour la course au maintien, il n’y a pas de discussion là-dessus, on est dans les mêmes eaux au classement. Et donc quand on s’affronte l’un et l’autre, celui qui gagne prend trois points et l’autre reste à distance au même moment. Donc trois points en jeu, avec des conséquences au classement, aussi proche de la fin du championnat, qui seront forcément plus importantes que si on a le temps de se refaire un peu plus tôt », a déclaré le coach lorientais en conférence de presse.

Cette rencontre a un fort enjeu. Régis Le Bris espère remporter la victoire face à Montpellier. Les Lorientais en ont besoin pendant cette période difficile pour le club. « Donc l’enjeu est avant tout de s’exprimer en tant qu’équipe. C’est un match à gagner, et pour le gagner, il faut qu’on le joue. Montpellier a ses caractéristiques, on a les nôtres. On est dans une dynamique, je trouve, de progression collective, et qui à l’image de ce qu’on a joué contre Brest doit maintenant être concrétisée », a-t-il ajouté.