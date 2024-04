Situation confuse au PSG avant le choc face au FC Barcelone !

Le FC Barcelone et le PSG vont s’affronter au Parc des Princes le mercredi 10 avril 2024 pour le compte du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions.

Menace terroriste avant le match entre le PSG et le Barça

Avant cette affiche entre le FC Barcelone et le PSG, la panique gagne les cœurs. L’État Islamique menace sérieusement d’attaquer le Parc des Princes ainsi que tous les autres stades qui accueilleront les quarts de finale de la Ligue des Champions cette semaine (à l’Emirates Stadium, au Santiago Bernabeu, au Cívitas Metropolitano ainsi qu’au Parc des Princes).

Interrogé sur le sujet en conférence de presse ce mardi 9 avril 2024, le technicien du Paris saint-Germain, Luis Enrique ne banalise pas le message des terroristes, mais il est sûr que le drame ne se produira pas. Des dispositions sécuritaires seront prises pour éviter un tel projet. « Qui n’est pas préoccupé ou concerné par les menaces terroristes ? J’espère que c’est une chose que nous pouvons contrôler, que ce ne seront que des menaces et qu’il ne se passera rien », a répondu le coach espagnol.

🚨 L'État Islamique menace d'attaquer le Parc des Princes ainsi que tous les autres stades qui accueilleront les quarts de finale de la Ligue des Champions cette semaine.



L'organisation terroriste a publié cette affiche avec un message : "tuez-les tous".



Le gouvernement français prend des mesures sécuritaires fortes

Le ministre français de l’Intérieur, Gérard Darmanin s’active aussi pour renforcer la sécurité lors de ce match et dans d’autres lieux publics. « Oui, il y aura une protection particulière pour ce quart de finale mais non, ça ne sera pas le seul endroit, car les terroristes peuvent aussi nous porter un certain nombre de coups là où on ne les attend pas », a déclaré le ministre dans des propos rapportés par RMC.

Le ministre rassure tout le monde. Le match se déroulera sans perturbation. Les forces de sécurité seront déployées pour assurer la sécurité des supporters. « Pour ce qui concerne le match qui aura lieu en région parisienne, le Préfet de police avec qui je me suis entretenu très tôt ce matin, a renforcé considérablement les moyens de sécurité et la DGSI est particulièrement à pied d’œuvre pour être au rendez-vous d’un renseignement préventif », a-t-il ajouté.