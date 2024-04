Coup de théâtre à Reims : Habib Beye à la place de Will Still ?

Le Stade de Reims pourrait perdre son entraîneur Will Still lors du prochain mercato estival. La direction du club recherche son remplaçant.

Will Still rejette les rumeurs sur son départ

En février 2024, Will Still est annoncé avec insistance sur le départ du Stade de Reims à la fin de cette saison. Face à l’ampleur que prenaient les rumeurs, le technicien anglais est monté au créneau et a fait des mises au point sur son avenir. Still a indiqué qu’il ne va pas partir cet été contrairement aux informations qui ont circulé dans les médias et sur la toile. Il avait reçu une offre alléchante de l’Angleterre, mais il a refusé de quitter le club.

« Il y a eu de l’intérêt, je ne vais pas mentir à ce sujet. Je préfère être ouvert et honnête, et je pense que je l’ai été », a-t-il confié. Will Still a toutefois dévoilé son rêve de rentrer un jour et d’entraîner un club en Angleterre notamment la Premier League. « Évidemment, la Premier League est le rêve ultime de tout manager au monde », a déclaré le technicien belge d’origine anglaise.

Reims vise Habib Beye

Cette sortie médiatique du coach anglais n’a pas rassuré ses dirigeants. La direction du Stade de Reims reste prévoyante et cherche un nouvel entraîneur sur le marché des transferts. Will Still pourrait revenir sur sa décision et partir cet été.

Les Champenois ont ciblé certains entraîneurs capables d’occuper ce poste et de permettre au Stade de Reims de s’imposer en Ligue 1. Les clubs anglais pourraient rapidement payer sa clause libératoire qui s’élève à 5 millions d’euros.

D’après les informations de Le 10 sport, le technicien de Red Star, Habib Beye est la cible prioritaire des dirigeants de Reims pour remplacer Will Still en cas de départ. Beye réalise un travail formidable à la tête de cette équipe. Son club pourra monter en Ligue 2 à la fin de la saison. L’arrivée de Habib Beye à Reims serait une belle opération pour le club puisqu’il est en fin de contrat avec Red Star.