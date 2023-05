Habib Beye a été agréablement surpris par la prestation du RC Lens contre l'OM samedi (2-1). L'entraîneur du Red Star FC a analysé sa fin de saison.

Tout comme les amoureux de football et de Ligue 1, Habib Beye a assisté à la victoire du RC Lens contre l'OM (2-1). L'ancien défenseur, bien qu'ayant porté les couleurs du club phocéen entre 2003 et 2007, a salué la prestation des Sang-et-Or qu'il estime totalement méritants dans la course au titre. C'est dans la peau de consultant que Beye a livré son avis, sur la chaîne Canal + Foot.

Interrogé par un journaliste sur cette saison folle du Racing, il n'a pas hésité à tacler le PSG, le concurrent principal du club : « Je vais être un petit peu taquin et sarcastique. Je pense que Lens ferait un plus beau champion que le Paris Saint-Germain à la fin de la saison » a-t-il d'abord lâché. L'entraîneur du Red Star FC a ensuite expliqué sa position, ne voulant pas créer de polémique inutile.

Habib Beye estime Lens plus méritant que le PSG

Durant le débrief d'après-match, Habib Beye a ainsi clarifié ses propos : « Je ne dis pas que je souhaite que Lens soit champion par rapport au PSG. Sur une question d'esthétique, Lens sera un plus beau champion sur la saison que ne le serait le PSG. Maintenant, si le PSG est champion, il l'aura mérité » a-t-il poursuivi sur Canal + Foot. Le consultant veut saluer ici le courage des Sang-et-Or, qui se sont arrachés pour garder une hypothétique chance de titre. Et critiquer le relâchement des Parisiens, qui se voyaient être champions il y a déjà plusieurs journées. Quelques faux-pas (défaite à domicile contre Lorient, Lyon, Rennes) ont suffi à relancer la course au titre.

Désormais, l'écart s'est resserré entre les deux équipes. Le PSG est certes toujours leader de Ligue 1 après 34 journées, mais ne compte que 3 points d'avance sur son principal poursuivant. Le club dirigé par Christophe Galtier pourra accroître cet écart en battant l'ESTAC Troyes ce dimanche. Il devra se déplacer dans l'Aube, ce qui est une très bonne nouvelle pour lui. Paris reste sur 4 victoires sur ses 5 derniers voyages dans l'élite.