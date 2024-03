Stade de Reims : coup dur pour Will Still avant le choc face à l’OL

L’OL et le Stade de Reims se croiseront le samedi 30 mars prochain pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Le coach de Reims, Will Still va composer sans plusieurs cadres.

Mauvaise nouvelle pour Will Still

Avant le choc entre le Stade de Reims et l’Olympique lyonnais, le technicien rémois Will Still enregistre une mauvaise nouvelle. L’attaquant danois Mohamed Daramy a contracté une blessure avec sa sélection nationale pendant la trêve internationale.

Buteur lors de la rencontre entre Danemark et les Îles Féroé (2-0), Mohamed Daramy a été contraint de quitter ses coéquipiers à la 25e minute à cause d’une blessure au genou. Il a cogné son pied à un poteau. Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a donné des nouvelles du joueur. Il a indiqué que la blessure n’est pas trop grave. Mais l’international danois ne doit pas prendre de risque. Il doit manquer certaines rencontres pour mieux récupérer. Sa présence sur le terrain face à l’Olympique lyonnais est incertaine.

Outre Mohamed Daramy, d’autres cadres de l’équipe vont manquer cette affiche. Le milieu de terrain, Teddy Teuma est forfait. Il a contracté une blessure au mollet. Il sera absent pendant plusieurs semaines. Le latéral droit belge Busi est encore à l’infirmerie. L’arrière gauche belge Thibault De Smet est suspendu pour ce match.

Pierre Sage privé de certains cadres

Pour cette affiche, l’entraîneur de l’OL Pierre Sage déplore aussi plusieurs absences. Il sera privé de plusieurs joueurs titulaires. Les recrues hivernales Mangala et Benrahma sont encore à l’infirmerie. Ils ne pourront pas disputer cette rencontre. De plus, le défenseur Clinton Mata est suspendu pour accumulation de carton jaune.