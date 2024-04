Les dirigeants du RC Lens ont annoncé ce jeudi 11 avril 2024, la prolongation du contrat d’un cadre de l’équipe.

Le RC Lens prolonge le bail d’un cadre

C’est officiel ! Les dirigeants du RC Lens viennent d’officialiser la prolongation du contrat du défenseur argentin Facundo Medina. Il est très sollicité sur le marché des transferts. Son nom est évoqué depuis plusieurs semaines pour un départ de l’équipe du technicien français, Franck Haise à la fin de cette saison.

L’Argentin a décidé finalement de poursuivre l’aventure avec les Sang et Or jusqu’en 2028. « Pas avare d’efforts et d’attachement au Racing ! Engagé dans sa quatrième saison en Artois, où il a découvert le plus haut niveau français et européen, Facundo Medina prolonge l’aventure », a indiqué le RC Lens dans un communiqué.

Les Lensois ont loué les qualités du défenseur argentin. « Défenseur costaud, caractériel et habitué au dépassement de fonction, le numéro 14 se projette avec le Racing jusqu’en 2028 ! », a écrit le club artésien.

Arnaud Pouille encense Facundo Medina

Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille s’est réjoui de la prolongation du contrat du joueur. Le club compte sur l’international argentin. Il se bat pour la réussite du club. À chaque match, Facundo a la gnaque. « Facundo symbolise l’énergie, le caractère, la générosité qui sont aussi des marqueurs identitaires du Racing Club de Lens. C’est un modèle d’engagement qui est constamment animé par l’envie d’aller de l’avant et de se battre jusqu’à la dernière seconde », a déclaré le dirigeant lensois.

Le club envisage de mettre en place une équipe compétitive la saison prochaine. Facundo apportera une grande contribution au projet des Sang et Or. « Nous sommes fiers de prolonger jusqu’en 2028 le contrat d’un international argentin qui est devenu un Artésien d’adoption. À travers cette première signature de la prochaine intersaison, nous souhaitons montrer que l’ambition du club est de rester le plus compétitif et ambitieux qui soit », a ajouté Arnaud Pouille.