Loïs Openda de retour au RC Lens ? Le RB Leipzig fixe son tarif !

L’ancien attaquant du RC Lens évoluant actuellement au RB Leipzig, Loïs Openda sera l’une des attractions du prochain mercato estival. Il brille en Allemagne.

Loïs Openda irrésistible en Allemagne

Le RC Lens regrette-t-il la vente de son attaquant Loïs Openda au RB Leipzig ? Certainement oui puisque l’attaquant belge retrouve son meilleur niveau sous ses nouvelles couleurs et affole les compteurs de but en Allemagne. Il a rejoint Leipzig en juillet 2023 pour un montant de 38,5 millions d’euros. Cette somme va connaitre une hausse si Leipzig se qualifie pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Le club allemand devra verser 1,5 million d’euros aux Sang et Or. Si l’ancien lensois dispute 75 matchs officiels avec le RBL, le RC Lens va toucher 2 millions d’euros de plus. C’est la vente la plus colossale de l’histoire du RC Lens et l’achat le plus cher du RB Leipzig.

Le Belge s’est adapté rapidement au jeu des Allemands et est devenu un titulaire indiscutable de l’équipe du technicien Marco Rose. Il enchaîne les buts à chaque match. En 28 apparitions en Bundesliga, Loïs Openda a inscrit 21 buts. Il a parfaitement réussi sa première saison. Il est actuellement le troisième meilleur buteur de Bundesliga avec 21 buts, derrière Serhou Guirassy (24 buts) et Harry Kane (32 buts).

Le RB Leipzig dévoile la clause libératoire de Loïs Openda

Ses statistiques suscitent l’intérêt de plusieurs cadors européens, dont Arsenal. La valeur de l’attaquant belge a augmenté. D’après le média allemand Bild, les dirigeants du RB Leipzig ont un œil sur leur joueur.

En raison de l’intérêt croissant des clubs européens, les dirigeants de cette formation allemande ont fixé la clause libératoire de Loïs Openda à 100 millions d’euros. Ce montant pourrait refroidir les ardeurs de ses prétendants.