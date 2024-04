Le Mercato PSG en ébullition : Une star arrive au milieu de terrain

Kylian Mbappé va quitter le PSG à l’issue de la saison en tant qu’agent libre. Pour sa succession, une star internationale pourrait débarquer dans la capitale cet été.

L’agent d’un international brésilien l’annonce au PSG

Malgré Manuel Ugarte et Gabriel Moscardo, le Paris Sain-Germain semble bien déterminé à renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato estival. Et la piste menant à Bruno Guimaraes prendrait de l’ampleur. Une semaine après avoir enflammé la toile avec une vidéo le montrant au Parc des Princes lors de la demi-finale de Coupe de France entre le PSG et le Stade Rennais, l’agent du milieu de terrain de Newcastle United a encore frappé.

Alors que son poulain est annoncé comme l’une des pistes prioritaires de Luis Campos, Alexis Malavolta a publié un drapeau français sur son compte Twitter comme pour annoncer un retour de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais en France. En février dernier, le journaliste Jonathan Johnson confiait déjà sur les réseaux sociaux que le Paris SG était bien positionné pour recruter Bruno Guimaraes, dont le profil plaît énormément à Luis Enrique. Le club de la capitale française étant disposé à lever la clause libératoire de l’international brésilien de 26 ans.

Bruno Guimaraes au Paris SG contre 115M€ ?

Photo : Bruno Guimaraes

Arrivé en janvier 2022, Bruno Guimaraes ne devrait pas s’éterniser à Newcastle United. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, le compatriote de Marquinhos serait l’une de priorité du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival. Lors d’un récent échange avec les internautes du quotidien Le Parisien, le journaliste Dominique Séverac a dévoilé les plans de Luis Campos pour cet été.

« Deux offensifs sont visés, notamment un attaquant axial. Paris cherche aussi un milieu et un défenseur central. Quatre recrues minimum en attendant les désirs spécifiques de Luis Enrique », a notamment indiqué le spécialiste du PSG, qui précise que Guimaraes figure bien sur les tablettes de la direction des Rouge et Bleu. Présent en conférence de presse le weekend dernier, l’entraîneur des Magpies a d’ailleurs laissé planer le doute concernant l’avenir de son numéro 39.

« Je n’ai pas peur d’un été où il faudra laisser partir des joueurs. Des joueurs comme Bruno ne sont pas présents à chaque coin de rue. Mon intention est de le garder ici le plus longtemps possible, mais je ne peux jamais donner de garantie, car ce serait insensé. Qui sait ce que l’avenir nous réserve, mais nous ferons de notre mieux. Les joueurs comme Bruno sont très, très rares », a prévenu Eddie Howe.

Selon Football Insider, le PSG serait disposé à payer les 115 millions d’euros de la clause libératoire de Bruno Guimaraes, qui serait à son tour enchanté à l’idée de rejoindre l’effectif de Luis Enrique.