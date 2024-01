Bruno Guimaraes serait la priorité de Luis Enrique pour renforcer le PSG cet hiver. Le coach de Newcastle Eddie Howe a répondu pour son milieu de terrain.

Mercato PSG : Bruno Guimaraes plaît à Luis Enrique

Contrarié par la blessure de Gabriel Moscardo, qui devait signer cet hiver en même temps que Lucas Beraldo, l’entraîneur Luis Enrique a demandé à la direction du Paris Saint-Germain de faire venir un milieu de terrain supplémentaire. Jeudi matin, la chaîne ESPN Brasil a ainsi révélé que le milieu de terrain de Newcastle United, Bruno Guimaraes, ferait office de priorité pour Luis Campos sur ce mercato de janvier.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international brésilien de 26 ans possède une clause libératoire fixée à 115 millions d’euros, mais seulement valable qu’en été. Mais cette rumeur a été rapidement démentie par le journaliste de CBS Sports, Ben Jacobs, qui assure que le PSG recherche bel et bien un milieu défensif cet hiver, mais l’ancien joueur de l’OL ne fait pas partie des plans des Rouge et Bleu. Qu’à cela ne tienne. Les Magpies, qui ont déboursé 42 millions d’euros en janvier 2022 pour recruter le natif de Rio de Janeiro, ne comptent pas le laisser partir de si tôt.

Eddie Howe veut garder Bruno Guimaraes le plus longtemps possible

Alors que la rumeur Bruno Guimaraes au Paris Saint-Germain a commencé à nourrir les conversations dans les rédactions de certains médias, le manager de Newcastle United est rapidement monté au créneau pour faire le point sur la situation de son joueur. De passage en conférence de presse ce vendredi, Eddie Howe n’a pas pris de gants pour envoyer un message clair à son homologue parisien Luis Enrique concernant un éventuel transfert de son numéro 39. « Nous voulons garder nos meilleurs joueurs. Quand vous parlez de vos meilleurs joueurs, vous voulez les garder au club le plus longtemps possible. C'est notre but », a déclaré le technicien anglais de 46 ans. Voilà qui a le mérite d’être très clair.