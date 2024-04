Course effrénée pour Florian Wirtz : Leverkusen répond cash au PSG

Grand artisan du sacre historique du Bayer Leverkusen en Bundesliga cette saison, Florian Wirtz serait bien dans le viseur du PSG. Mais le club allemand ne compte pas se laisser faire.

Le PSG prépare son offensive pour Florian Wirtz

En pleine préparation de l’après-Kylian Mbappé, le Paris Sain-Germain a programmé un énorme coup de balai l’été prochain afin d’accueillir de nouveaux visages au sein de l’effectif de Luis Enrique. Et parmi les priorités de Luis Campos, le phénomène du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, figurerait en bonne position.

D’après les révélations de PSG Inside Actus, les dirigeants du club de la capitale française seraient effectivement à l’assaut du milieu offensif de 20 ans pour la saison prochaine. Avec 17 buts et 18 passes décisives en 47 matches toutes compétitions confondues, le jeune international allemand a convaincu le Paris SG, qui en ferait l’une de ses priorités pour le mercato estival à venir.

Déjà intéressé au dernier mercato, le club de Nasser Al-Khelaïfi serait disposé à s’aligner sur les 120 millions d’euros attendus par le Bayer Leverkusen pour laisser partir son numéro 10. Opposé à la concurrence de Chelsea, Manchester City et le Real Madrid, le Champion de France en titre aura donc son mot à dire dans ce dossier dans quelques semaines. Sauf que le tout nouveau champion de Bundesliga ne compte pas se séparer de son joyau venu de Pulheim.

Florian Wirtz « restera à Leverkusen » la saison prochaine

Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, Florian Wirtz ne quittera pas les rangs du Bayer Leverkusen lors du prochain mercato estival. Alors que le Paris Saint-Germain serait prêt à dépenser une fortune pour s’offrir les services du protégé de Xabi Alonzo, le directeur général du club allemand, Fernando Carro, a tenu à rassurer les supporters : l’équipe ne sera pas affaiblie la saison prochaine. Même si le Bayer a « besoin de faire une vente importante chaque année pour financer le recrutement », Florian Wirtz ne bougera pas cet été.

« Beaucoup d’équipes sont intéressées. Mais de par la relation avec ses parents, il veut rester avec nous. Dans le football, vous ne pouvez pas planifier beaucoup plus loin qu’un an. Mais la saison prochaine, il restera à Leverkusen », a confié le dirigeant allemand au micro du journal espagnol AS. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir sur cette piste.