Mercato PSG : 110M€, Nasser Al-Khelaïfi va faire très mal au Bayern Munich

Nasser Al-Khelaïfi n’hésitera pas à sortir les gros moyens pour un talent qui entre dans le nouveau projet du Paris Saint-Germain. Alors qu’on annonçait déjà Joshua Kimmich dans le viseur du club depuis quelques mois, le club francilien serait prêt à lâcher 110 millions d’euros pour un autre milieu de terrain du Bayern Munich.

Nasser Al-Khelaïfi et le PSG s’attaquent à toutes les options

Le marché des transferts dans le monde du football est toujours porteur d’émotions, de rumeurs et de spéculations, et cette fois-ci ne fait pas exception. Et ce d’autant plus que le PSG a un gros chantier à aborder cet été pour reconstruire son équipe avec le départ imminent de Kylian Mbappé. Le milieu de terrain reste d’ailleurs l’une des plus grandes préoccupations du club puisqu’on s’attend à ce qu’il y ait des départs en juillet.

Pour compenser les départs attendus, Luis Campos étudie plusieurs options dont notamment Bruno Guimaraes de Newcastle ou encore Joshua Kimmich du Bayern Munich. Mais ces dernières heures, une autre rumeur s’enflamme et annonce un autre joueur clé du club allemand dans le viseur du PSG de Nasser Al-Khelaïfi, il s’agit de Jamal Musiala.

Nasser Al-Khelaïfi va lâcher 110 millions d’euros pour Jamal Musiala

À seulement 19 ans, Jamal Musiala a laissé tout le monde sans voix grâce à sa brillante performance tant pour le Bayern que pour l’équipe nationale allemande. Son contrat avec le géant bavarois se termine à l’été 2026, et son prix de marché avoisine les 1100 millions d’euros. Un prix qui ne semble pas être un obstacle pour les équipes intéressées à s’attacher ses services.

En effet, Ekrem Konur révèle que le PSG fait partie des clubs intéressés par la signature de la pépite allemande. Nasser Al-Khelaïfi considère Musiala comme une figure fondamentale du projet post-Mbappé, qui devrait quitter le club lors du prochain mercato estival. Fort de son talent et de sa jeunesse, le joueur de 19 ans pourrait combler le vide laissé par la star française et devenir l’un des piliers de l’équipe parisienne dans les années à venir. Mais il y aura de la concurrence pour le Paris Saint-Germain.

💣 #FCBayern 🔴 🇩🇪

Manchester City and PSG have added Bayern Munich's German player Jamal Musiala to their short transfer list. https://t.co/KRpVartjXX pic.twitter.com/bedgJ2RQCF — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) April 9, 2024

Ces trois autres grosses écuries qui rêvent de Jamal Musiala

Toujours d’après la même source, d’autres géants européens comme le Real Madrid, Liverpool et Manchester City ont jeté leur dévolu sur le joueur et souhaiteraient l’avoir. Dans le cas du Real, Fichajes indique que l’intérêt réside dans la consolidation d’un milieu de terrain pour l’avenir, où Jamal Musiala rejoindrait une liste de jeunes talents comme Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Jude Bellingham, envisageant ainsi un groupe puissant et dominant dans les années à venir.

De son côté, Manchester City voit Musiala comme un remplaçant idéal à Bernardo Silva, dont le départ du club semble imminent. Le jeune Allemand pourrait apporter de la fraîcheur et de la qualité au milieu de terrain de l’équipe dirigée par Pep Guardiola. Liverpool, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, considère Jamal Musiala comme un élément clé d’une équipe de haut niveau, où il rejoindrait des joueurs comme Dominik Szoboszlai et Alexis Mac Allister pour former un trident créatif et puissant au milieu de terrain.