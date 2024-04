Ça chauffe à l’OM : Des tensions signalées contre les fans de Benfica

Avant le match retour entre l’OM et Benfica entre Ligue Europa, la tension monte d’un à Marseille avec des incidents impliquant les supporters des deux équipes. La police a dû intervenir pour calmer la situation.

OM – Benfica : Des échauffourées entre supporters dans un fast-food ?

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille doit remonter un but face à Benfica, et deux pour se qualifier après sa défaite au match aller (2-1). Le but de Pierre-Emerick Aubameyang lors de la première manche a en effet insufflé de l’espoir dans les rangs marseillais pour renverser la situation, mais la tâche s’annonce difficile face à un adversaire européen aguerri.

Ce match revêt une importance capitale pour l’OM, qui pourra encore compter sur le soutien indéfectible de son public. Plus de 65 000 supporters sont attendus ce jeudi soir au stade Vélodrome pour créer une atmosphère incroyable et pousser leur équipe vers la victoire. Cette ferveur, caractéristique des grands rendez-vous, sera un atout majeur pour les hommes de Jean-Louis Gasset.

Toutefois, des événements inquiétants précèdent cette rencontre. BFM Marseille rapporte qu’à la veille de ce choc européen, des supporters de Benfica ont été impliqués dans des incidents dans un fast-food de la Canebière, nécessitant une intervention des forces de l’ordre pour éviter tout débordement.

Ils ont été protégés de plusieurs supporters colériques de l’OM avant d’être reconduits dans leur hôtel. Un dispositif de sécurité conséquent a ainsi été mis en place pour éviter tout trouble public.

Des craintes subsistent quant à d’éventuels affrontements

Initialement, le préfet de Police de Marseille souhaitait interdire le déplacement des supporteurs de Benfica pour ce match retour au Vélodrome, mais un compromis a finalement été trouvé pour assurer leur sécurité et encadrer leur venue.

Des mesures spéciales ont été mises en œuvre, y compris des métros spéciaux depuis la Joliette, pour faciliter leur arrivée et leur sécurité lors du match. Néanmoins, malgré ces précautions, des craintes subsistent quant à d’éventuels affrontements dans les rues de Marseille.

🚨Les autorités craignent la possibilité d'échauffourées dans les rues marseillaises. Les Ultras de Benfica, dont un groupuscule est classé à l'extrême-droite, devraient en effet être rejoints par une cinquantaine de "collègues" croates de Split. (@laprovence) #OMSLB #TeamOM — Infos OM (@InfosOM_) April 18, 2024

La présence des Ultras de Benfica, un groupe à tendance extrémiste, ainsi que de supporteurs croates, ajoute une dimension de tension à cet événement sportif. Les autorités locales restent vigilantes pour garantir le bon déroulement de la rencontre Marseille-Benfica et la sécurité des spectateurs.