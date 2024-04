Alerte rouge à Lisbonne: l’OM face au chaos des ultras de Benfica

L’OM se déplace jeudi prochain pour défier le Benfica Lisbonne en match aller des quarts de finale de la Ligue Europa. En prélude à ce déplacement périlleux, les Marseillais craignent une mauvaise nouvelle qui pourrait compromettre leurs chances de qualification.

Une mesure qui commence par trop pénaliser les clubs

C’est un problème fréquent pour les supporters itinérants en France cette saison, suite au décès d’un supporter du FC Nantes en décembre. Dans toutes les compétitions et à tous les niveaux, y compris les matches européens, les supporters extérieurs ont été la cible d’interdictions de voyager pour éviter de nouvelles tragédies.

Dans cette affaire, la police a identifié 200 à 300 supporters violents au sein des groupes ultras de Benfica qui la préoccupent, craignant des affrontements entre l’OM et les groupes ultras opposés de Benfica.

Ils ont également des réserves quant au nombre de supporters qui se déplaceront pour voir leur équipe et au fait que les supporters arriveront en petits groupes, en avion ou en voiture, et non en bus, ce qui rend les mouvements des supporters plus difficiles à suivre et à prévoir.

L’OM aussi privé de supporters à Lisbonne ?

RMC Sport rapporte que cette décision a été vivement contestée par la direction de l’OM qui a indiqué au journal qu’elle « considère qu’il serait regrettable que les supporters portugais soient privés de déplacement pour suivre leur équipe… et craignent que le principe de réciprocité ne soit appliqué ».

Le club de Pablo Longoria a même contacté la préfecture de police et attend une confirmation écrite l’informant de sa décision.