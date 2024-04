Après Montjuïc, le PSG prépare une nouvelle humiliation pour le Barça

Après leur double confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG et le Barça s’apprêtent à livrer une nouvelle bataille, mais sur le marché des transferts.

Le Barça cible un international brésilien pour renforcer sa défense

Humilié par le Paris Saint-Germain sur ses installations du Stade olympique de Montjuïc (1-4), synonyme d’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, le FC Barcelone planifie déjà ses plans pour le prochain mercato estival. En priorité, les dirigeants blaugranas aimeraient renforcer la charnière centrale avec l’arrivée d’un joueur de caractère et le choix de Deco se porterait sur Murillo.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le joueur de 21 ans pourrait quitter les rangs de Nottingham Forest lors du prochain mercato estival. Le directeur sportif du FC Barcelone aimerait donc profiter de cette ouverture pour le convaincre de venir former un duo avec Ronald Araujo pour ses qualités de leadership. Aux yeux de la direction sportive du Barça, Murillo est parfaitement compatible avec l’Uruguayen, qui évolue en axe-droit.

D’après les informations de Diario Gol, le compatriote de Neymar serait donc la grande priorité de la direction catalane pour cet été. Seulement, le prix réclamé par le club anglais et l’intrusion du Paris Saint-Germain dans ce dossier pourrait compliquer la tâcher au club culé.

Le PSG prêt à satisfaire Nottingham Forest pour Murillo

Photo : Murillo, défenseur central de Nottingham Forest

Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est déjà garanti un joli chèque de 120 millions d’euros. Une énorme manne financière qui va permettre à Luis Campos de faire plaisir à Luis Enrique lors du mercato estival à venir. À en croire le quotidien Le Parisien, le PSG a prévu d’investir massivement pour renforcer son effectif afin de combler le départ de Kylian Mbappé.

Au poste de défenseur central, où Marquinhos pourrait partir cet été, le Champion de France en titre viserait Murillo. Et alors que le tabloïd The Telegraph évoque un montant de 60 millions d’euros, qui pourraient monter à 80 millions d’euros pour le transfert de Murillo, le PSG serait prêt à s’aligner sur les exigences de Nottingham pour conclure cette affaire. Avec sa situation économique actuelle, le Barça ne pourrait pas rivaliser avec les Rouge et Bleu.