Barça Mercato : Après Araujo, un autre défenseur prolonge à Barcelone

Publié par Dylan le 10 juin 2022 à 18:48

Barça Mercato : Après Ronald Araujo, un autre défenseur catalan a renouvelé son contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2023.

Barça Mercato : Sergi Roberto prolonge avec les Blaugranas

Le FC Barcelone peut se satisfaire d'une bonne nouvelle en défense. Après avoir prolongé le jeune défenseur uruguayen Ronald Araujo jusqu'en 2026, les Blaugranas ont fait de même avec Sergi Roberto. Malgré un cruel manque de temps de jeu, seulement 9 matches disputés cette saison, l'arrière-droit espagnol a décidé de prolonger d'une année de plus son bail au Barça.

En fin de contrat en juin, Sergi Roberto aurait pu choisir de partir librement dans le club de son choix afin de retrouver une place de titulaire. Mais le joueur de 30 ans a préféré choisir le FC Barcelone, alors qu'il est en très forte concurrence avec Sergiño Dest et Dani Alves. Le club catalan a publié un communiqué ce vendredi pour officialiser l'annonce de sa prolongation, qui le lie désormais jusqu'en juin 2023 avec Barcelone.

Après Sergi Roberto, Gavi pour rempiler au Barça ?

La prolongation de Sergi Roberto est évidemment un soulagement au Barça, qui devrait faire de sa défense l'un de ses chantiers principaux. En effet, Gerard Piqué et Clément Lenglet ne sont plus performants, tandis que Samuel Umtiti et Oscar Mingueza sont devenus indésirables au sein du club catalan. Le FC Barcelone n'a d'ailleurs pas enregistré le moindre renfort en défense, bien qu'il devrait recruter d'ici peu de temps Marcos Alonso, le latéral gauche de Chelsea.

Néanmoins, une autre bonne nouvelle pourrait arriver pour le Barça. Après un imbroglio autour de l'offre de prolongation de Gavi, les dirigeants blaugranas semblent de nouveau sur de bons rails pour assurer l’avenir de leur pépite. Une réunion s'est tenue ce vendredi dans les bureaux du club et les deux parties se sont rapprochées d’un accord définitif. Après plusieurs semaines de négociations, le FC Barcelone pourrait donc finaliser l'opération dans les prochains jours.