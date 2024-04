Vente ASSE : Flash ! Une offre astronomique devance Cucci et Benabou

À la suite de L’Equipe, qui a confirmé l’intérêt d’Ivan Gazidis, Foot Mercato révèle celui d’un investisseur de Saint-Etienne.

Vente ASSE : Gazidis face au duo Cucci-Benabou

Les projets et propositions pour racheter l’ASSE se multiplient. Ce regain d’intérêt est sans doute dû au retour imminent des Verts en Ligue 1. Troisième de Ligue 2, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio est aux portes de la Ligue 1. Ce jeudi, le quotidien sportif a donné plus de détails sur le projet porté par Ivan Gazidis et soutenu par un fonds Canado-américano-chinois. L’ancien directeur sportif d’Arsenal et de l’AC Milan a fait une offre au-dessus de celle du duo Santiago Cucci-Michaël Benabou, à en croire la source.

Hubert Patural, l’investisseur local prêt à investir 100 M€

Quelques heures après ces révélations, un autre candidat, Hubert Patural, a dévoilé son intérêt pour l’ASSE, dans le média spécialisé FM. Il s’agit d’un investisseur natif de Saint-Etienne. Dans une longue interview, il apprend qu’il a eu une rencontre avec Roland Romeyer, et dévoile ses propositions au président du Directoire du club en vente.

Il assure qu’il est prêt à « provisionner entre 85 et 100 M€, dès la prochaine saison ». Hubert Patural précise que ce montant comprend 40 M€, pour l’acquisition du club. Peu importe, qu’il remonte en Ligue 1 ou reste en Ligue 2.

Qui est Hubert Patural ?

Hubert Patural est natif de Saint-Etienne. Il est né à 500 mètres de Geoffroy Guichard, dans le quartier de Montaud. « Je suis un Stéphanois pure souche. Je suis tombé dans le chaudron vert tout petit. Aujourd’hui, je suis investisseur et administrateur d’une quinzaine de sociétés », a-t-il confié à la source.

L’homme d’affaires ne souhaite pas monter le projet de la relance de l’AS Saint-Etienne, tout seul. Il compte associer les supporters du mythique club. « Nous pensons à un projet alternatif et innovant reposant sur la force de ses business-socios, à l’instar de ce qui se passe au Barça, au Real, au Benfica ou à l’Athletic Bilbao », a-t-il annoncé.