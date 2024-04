Vente ASSE : Deux projets s’affrontent, une offre en pole position

Deux projets s’affrontent pour racheter l’ASSE. La vente du club pourrait s’accélérer cet été, surtout s’il revient en Ligue 1.

Ivan Gazidis en tête pour racheter Saint-Étienne

Deux dossiers sont sur la table des propriétaires de l’ASSE ces dernières semaines, comme le révèle L’Équipe. Il s’agit des projets pour reprendre le club ligérien en main. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont mis l’AS Saint-Etienne en vente depuis plusieurs années maintenant. Il espère trouver un acquéreur sérieux, afin de passer la main, après plus 20 ans aux commandes des Verts.

Révélé ces dernières semaines, l’intérêt d’Ivan Gazidis pour l’AS Saint-Etienne se confirme au fil de la saison. D’après les informations du journal ce jeudi, son projet est en pole position. L’ancien directeur général d’Arsenal et de l’AC Milan « serait le mieux placé pour racheter les Verts », selon le média. L’offre de rachat comporterait deux tarifs : l’un si le club retrouve la Ligue 1, et l’autre s’il reste en Ligue 2.

Un fonds canado-américano-chinois derrière le projet Gazidis

Cependant, le Sud-africain de naissance n’est pas celui qui sortira directement l’argent. Il est plutôt porteur du projet, adossé à un fonds canado-américano-chinois, dont l’un des visages connus est Larry Tanenbaum (79 ans). Ce dernier est le fondateur de Kilmer Sports Ventures, une société spécialisée dans les investissements dans le monde du sport et des médias. Elle est dirigée par Ivan Gazidis depuis le 5 mars dernier.

La source précise que l’homme d’affaires canadien ne sera pas le président de l’AS Saint-Etienne, mais plutôt son homme de main, Ivan Gazidis. Ce dernier « serait très motivé à l’idée de reprendre l’AS Saint-Étienne », d’après le quotidien sportif. Pour revenir à Larry Tanenbaum, il ne serait pas le boss du fonds, même si son nom est révélé. Le grand patron est un Américain, selon les confidences d’un proche du dossier, à L’Équipe.

Le duo Santiago Cucci-Michaël Benabou en embuscade

Le deuxième dossier de rachat de l’ASSE est celui du Français Michaël Benabou (60 ans). Ce dernier est certes en retrait comparativement au projet Ivan Gazidis, mais il reste en embuscade pour reprendre l’ASSE. Le PDG de la société d’investissement Financière Saint et son associé Santiago Cucci, ancien président exécutif intérimaire, sont porteurs d’une offre concurrente à celle de Gazidis.

La source souligne que Michaël Benabou « possède de puissants relais » au sein du club stéphanois. Il est le partenaire d’affaires de Xavier Court, un proche de Bernard Caïazzo, qui siège au Conseil de surveillance du club depuis 2016. Ils ont créé Vente Privée.com (devenu Veepee) ensemble en 2001.

Toutefois, l’offre transmise par Ivan Gazidis serait supérieure à celle formulée par le duo Santiago Cucci-Michaël Benabou, à en croire L’Équipe. Pour rappel, Cucci et Benabou ont tenté d’acquérir Bordeaux, mais Gérard Lopez, le président des Girondins, a repoussé leur offre estimée à 15 M€.