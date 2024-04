Demi-finales LDC : Le PSG reçoit un soutien de taille avant Dortmund

À deux semaines de sa demi-finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, le PSG a reçu une bonne nouvelle en provenance de l’instance du football français.

La LFP chamboule le calendrier pour le PSG et l’OM

Le Conseil d’administration de la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est réuni ce vendredi pour étudier le calendrier du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Seul club français encore en lice en Ligue des Champions, le PSG a bénéficié d’un coup de pouce de la LFP comme lors de son quart de finale retour contre le FC Barcelone.

Ainsi, dans un élan de solidarité envers l’équipe de Luis Enrique, l’instance française a décidé de décaler le déplacement des Rouge et Bleu à Nice, initialement prévu le 4 mai entre les deux matches des demi-finales de la C1 face au Borussia Dortmund. Cette rencontre comptant pour la 32e journée du Championnat se jouera désormais le mercredi 15 mai à 21h00.

« Le Conseil d’Administration de la LFP a ainsi décidé de fixer les rencontres Stade de Reims – Olympique de Marseille et OGC Nice – Paris Saint-Germain comptant pour la 32e journée de Ligue 1 Uber Eats au mercredi 15 mai 2024 à 21h00. Le Stade de Reims et l’OGC Nice étant impactés par ces aménagements, le Conseil d’Administration de la LFP a également décidé d’avancer les matches Stade Brestois 29 – Stade de Reims et OGC Nice – Havre AC, comptant pour la 33e journée de Ligue 1 Uber Eats, au vendredi 10 mai 2024 », a notamment expliqué la LFP.

Pour permettre aux deux clubs français de poursuivre leurs aventures en Ligue des Champions et Ligue Europa, l’instance a donc chambouler son programme. D’après RMC Sport, cette décision a été votée à l’unanimité des membres du Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel.