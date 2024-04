Révolution au PSG : Une erreur de casting à corriger dès cet été ?

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG compte bien procéder à un renouvellement de son effectif en fin de saison. Une erreur de casting du dernier mercato estival pourrait même être rapidement corrigée.

Le staff du PSG déçu d’un défenseur central ?

Un an seulement puis s’en va ? Arrivé librement en juillet passé en provenance de l’Inter Milan, Milan Skriniar a du mal à s’imposer comme le roc défensif attendu aux côtés de Marquinhos. Après 26 matches toutes compétitions confondues et 1 but, le défenseur central de 29 ans n’a pas encore convaincu par ses performances.

« Il se murmure que le staff technique n’est pas satisfait de sa saison. Le défenseur central a beaucoup à prouver dans ces derniers matches », explique le journal L’Équipe dans son édition de ce samedi matin. À tel point que Luis Campos et le staff parisien penseraient déjà à se séparer de Milan Skriniar pour laisser la place à un nouvel élément capable de renforcer le secteur défensif la saison prochaine.

Milan Skriniar déjà poussé vers la sortie au Paris SG ?

Photo : Milan Skriniar sous le maillot du PSG

Après avoir bataillé durant des mois pour l’arracher à l’Inter Milan, le Paris Saint-Germain pourrait déjà se séparer de Milan Skriniar. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, l’international slovaque ne devrait pas faire de vieux os chez les Rouge et Bleu. Le quotidien sportif explique même que « la direction du club de la capitale s’est mise en quête d’un nouveau joueur à son poste la saison prochaine. Un profil capable de commencer les rencontres les plus importantes de l’année. »

Avec les présences de Marquinhos, Danilo Pereira, Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Presnel Kimpembe, le natif de Ziar nad Hronom pourrait être placé sur le marché en cas d’offre satisfaisante. Pour rappel, Milan Skriniar est évalué à 40 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.