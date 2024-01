Sorti sur blessure lors du Trophée des Champions contre Toulouse, le défenseur central du PSG, Milan Skriniar, pourrait observer plusieurs mois d’indisponibilité. Les choses se précisent dans ce sens.

PSG : Milan Skriniar vers une opération et une longue absence ?

Touché mercredi soir au Parc des Princes lors du Trophée des Champions contre le Toulouse Football Club, Milan Skriniar souffre d’une grosse entorse, selon les informations obtenues par le quotidien L’Équipe. Comme annoncés par divers médias quelques heures après la blessure du défenseur central de 28 ans, le protégé de Luis Enrique pourrait bien passer sur le billard pour subir une opération. Une tendance confirmée par les nouveaux examens passés ce vendredi par l’ancien joueur de l’Inter Milan.

« Milan Skriniar a passé de nouveaux examens vendredi matin qui confirment une grosse entorse. La tendance est à une intervention chirurgicale qui le privera de compétition pour plusieurs mois », indique le journal sportif. Le Paris SG devrait donc annoncer la mauvaise nouvelle dans les heures à venir et préciser la durée d’indisponibilité de son roc défensif. Pour autant, cette situation oblige bien Luis Campos a revoir ses plans sur ce mercato hivernal.

Milan Skriniar chamboule les plans de Luis Campos

Avec un budget de 60 millions d’euros, le Paris Saint-Germain souhaite attirer en priorité un milieu de terrain en vue des échanges futures en Ligue des Champions. L’entraîneur Luis Enrique veut voir débarquer « un joueur qui soit en mesure de ratisser large, avec un bon pied, capable de mettre de l’impact également. Et il veut surtout ne pas se tromper », assure L’Équipe, qui ajoute également qu’avec la blessure de Milan Skriniar, le PSG n’exclut pas l’arrivée d’un nouvel élément pour renforcer la défense. Aux dernières nouvelles, Luis Campos lorgnerait la pépite du Sporting Portugal, Gonçalo Inacio, à en croire le journal espagnol AS. Âgé de 22 ans, le compatriote de Gonçalo Ramos est lié à son club formateur jusqu’en juin 2027 et possède une clause libératoire de 60 millions d’euros.