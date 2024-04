ASSE : Deux tauliers clarifient leur avenir à Saint-Etienne

Sous contrat en juin 2025, deux défenseurs de l’ASSE ont fait une grande annonce sur leur avenir à Saint-Etienne.

Mercato : Briançon, un avenir encore à Saint-Etienne ?

Arrivé à l’ASSE en aout 2022, après la relégation du club en Ligue 2, Anthony Briançon n’a plus qu’une dernière année de contrat à Saint-Etienne. La question de son avenir sera donc évoquée pendant le prochain mercato. Pour l’instant, le défenseur central et ses coéquipiers sont concentrés sur la fin de saison décisive. Ils jouent la montée en Ligue 1.

En attendant donc de connaître le verdict du championnat, le 18 mai prochain, le capitaine de l’ASSE a lâché une première réponse sur son avenir. « J’aimerais continuer à jouer ici, le plus longtemps possible », a-t-il déclaré, sur beIN Sports.

Conscient de ce que la décision ne dépend pas que de lui, le capitaine des Stéphanois promet de « faire le maximum pour rester le plus longtemps à Saint-Etienne ». À 30 ans, bientôt (fin novembre), Anthony Briançon se rapproche de la fin de sa carrière. Mais le temps qu’il lui reste, il « aimerait le passer à l’ASSE ».

Dylan Batubinsika veut poursuivre l’aventure

Interrogé aussi sur son futur, Dylan Batubinsika (28 ans) veut poursuivre l’aventure dans le Forez. « J’espère continuer le plus longtemps possible à Saint-Étienne et vivre des émotions comme on est en train de les vivre en ce moment, gagner, atteindre la Ligue 1 et profiter un maximum », a-t-il répondu, dans des propos rapportés par Evect.

Pour rappel, l’arrière central a rejoint les Verts l’été dernier, en provenance de Famalicao (Portugal). Il dispose d’une option de prolongation d’une saison supplémentaire dans son contrat, expirant fin juin 2025.