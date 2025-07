Mercato OM : Marseille accélère pour son futur grand buteur

L’OM a décidé de passer à l’offensive pour renforcer son secteur offensif au cours de ce mercato. Pierre-Emerick Aubameyang, libre de tout contrat, est plus que jamais sur le radar du club phocéen, qui accélère pour son retour sur la Canebière.

Mercato OM : Aubameyang, un retour romantique en préparation

Le mercato estival s’agite sur la Canebière avec le retour attendu de Pierre-Emerick Aubameyang. Après une saison convaincante sous les couleurs olympiennes, le Gabonais avait quitté le Vélodrome pour rejoindre l’Arabie saoudite. Désormais libéré de son contrat avec Al-Qadsiah, l’attaquant pourrait bien retrouver un stade et un public qui l’ont marqué.

Auteur de 21 buts et 3 passes décisives en 36 apparitions avec l’Olympique de Marseille, Aubameyang avait laissé derrière lui le souvenir d’un buteur efficace, apprécié pour son engagement et son charisme. Selon Foot Mercato, les discussions entre les dirigeants marseillais et le joueur avancent à grands pas. Un contrat de deux saisons serait sur la table, avec la volonté commune de renouer une histoire entamée il y a un an.

Si plusieurs formations européennes et des clubs saoudiens se sont positionnés, c’est bien Marseille qui tiendrait la corde, dans l’attente de la résiliation définitive du contrat saoudien de l’international gabonais. Ce retour potentiel va au-delà d’un simple renfort offensif pour le club phocéen. L’Olympique de Marseille cherche à reconstruire une identité et à se doter de leaders capables de faire vibrer le Vélodrome.