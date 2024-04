Nice : La grosse annonce du vestiaire après la victoire face à Lorient

L’OGC Nice rêve grand en Ligue 1 pendant ce sprint final. Les Aiglons ont dévoilé leur objectif à la fin de cette campagne.

Nice pourra-t-il retrouver l’Europe la saison prochaine ?

L’OGC Nice et le FC Lorient se sont affrontés le vendredi 19 avril 2024 à l’Allianz Riviera en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Les Aiglons ont laminé les Lorientais (0-3) à l’issue de la rencontre. L’OGC Nice se lance parfaitement dans la course à l’Europe. Les hommes de Francesco Farioli pointent provisoirement à la 5e place au classement en Ligue 1 et pourraient donc valider leur ticket pour une compétition européenne la saison prochaine.

L’OGC Nice traverse une crise de résultats depuis le début de l’année 2024. Les hommes de Francesco Farioli ont remporté une seule victoire pendant leurs 9 derniers matchs en Ligue 1. Les Niçois ont été battus à domicile par le FC Nantes (1-2) avant de lâcher des points face à Reims (0-0) à l’occasion de la 28e journée du championnat de France. Leur match de la 28e journée a été décalé. Les Aiglons ont mis fin à la mauvaise série de résultats contre le FC Lorient. Après cette victoire, le vestiaire de Nice dévoile les ambitions du club à la fin de cette campagne.

Gaëtan Laborde vise une belle fin de saison

L’attaquant français Gaëtan Laborde a indiqué que le seul objectif du club pendant ce sprint final est la qualification pour une compétition européenne.

« On était quand même sur des échecs à domicile, on avait à cœur de faire un gros match devant nos supporters. On est très content. La Ligue des Champions ? Déjà, soyons Européens, c’était notre objectif initial. Après, on verra à la fin de la saison », a déclaré le Français.

Laborde reconnaît les difficultés que rencontre le club depuis quelques semaines. « On a eu des hauts et des bas, en espérant partir maintenant sur une très belle fin de saison », a ajouté le joueur au micro de Prime Vidéo.