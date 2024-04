PSG : Le vestiaire annonce une fin de saison incroyable !

Les voyants du PSG sont au vert. Luis Enrique et ses hommes rêvent de réaliser une saison fructueuse.

Le PSG vise un quadruplé

Tout roule pour le PSG en championnat comme en Coupe d’Europe. Le club de la capitale française a éliminé le FC Barcelone en quarts de finale da la Ligue des Champions. Il rejoint le dernier carré de cette compétition européenne.

Les hommes de Luis Enrique réalisent un bon parcours en Coupe de France. Ils ont réussi à écarter le Stade Rennais et filer en finale. Les Parisiens vont croiser l’Olympique lyonnais en finale.

Le Paris SG est leader de la Ligue 1 avec 11 points d’avance sur le deuxième l’AS Monaco à 4 journées de la fin du championnat. Le club peut rafler assez de trophées cette saison. Le vestiaire du club se mobilise derrière son coach Luis Enrique pour l’atteinte des objectifs du club.

En cas de victoire en Ligue des Champions, le Paris SG va disputer la Coupe du monde des clubs.

« Le PSG c’est ma vie. 🗣️❤️💙 »



Marquinhos, célébré et ovationné par le Parc des Princes !



🎥 @PVSportFR pic.twitter.com/gvOnEGc4PJ — Actu Foot (@ActuFoot_) April 21, 2024

Le PSG rêve de remporter la C1

A la fin du choc face à l’Olympique lyonnais pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, le capitaine du PSG, Marquinhos a été honoré par les supporters parisiens.

Le Brésilien est devenu le joueur le plus capé de l’histoire du PSG avec 438 apparitions. Il efface désormais le record de Jean-Marc Pilorget avec ses 435 matchs.

Marquinhos a adressé un message fort aux supporters du PSG. Il leur promet une belle fin de saison. « On a une fin de saison avec de beaux objectifs à aller chercher. Le championnat est là, on va aller chercher ce titre. La finale de Coupe de France est là, on va aller la chercher. La Ligue des Champions est là aussi, on va aller la chercher », a promis le capitaine parisien.

Marquinhos invite les supporters à se lever pour accompagner l’équipe vers le sommet. « On a besoin de vous à 100 %. Comme aujourd’hui. Tous les matchs à l’extérieur, on sent que vous êtes là, toujours avec nous. On vous remercie pour tous les efforts que vous faites. Et nous, sur le terrain, on va se donner à 100 % pour accomplir nos objectifs », a-t-il ajouté.

L’attaquant français Kylian Mbappé a tenu un tel discours après la qualification du PSG face au FC Barcelone. Il est déterminé à remporter la Ligue des Champions avec le PSG. « Bien sûr, j’ai le rêve de gagner la Ligue des champions avec Paris. On va essayer d’aller à Wembley. Nous avons fait une grande partie comme équipe, comme groupe », a déclaré l’attaquant tricolore.