Scandale au Bernabeu : Joan Laporta exige la reprise du Classico

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le président du FC Barcelone, Joan Laporta fait une annonce fracassante. Il veut rejouer le match Real Madrid – FC Barcelone

Hier soir, pendant le classico entre le Real Madrid et le FC Barcelone qui a vu les Blaugranas s’inclinés 3-2, un fait de jeu a particulièrement marqué les esprits. C’est ce que le président du Barça, Joan Laporta, appelle le « but fantôme de Lamine ». Le jeune joueur barcelonais a coupé au premier poteau sur un corner et semble marqué avant que le gardien du Real ne repousse la ballon. Oui…Mais la VAR n’était pas présente à l’Estadio Santiago Bernabeu hier soir donc il a été impossible de valider le but.

Joan Laporta demande une expertise

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du FC Barcelone, le président Joan Laporta demande au Comité Technique des Arbitres et à la Fédération Espagnole de Football, la totalité des images et des audios concernant cette action. Le but ? Vérifier et prouver qu’il y a bien eu, selon le club barcelonais, une erreur d’arbitrage hier soir pendant le classico.

Le Barça songe sérieusement à demander à rejouer le Clásico à la suite de la séquence du but annulé de Lamine Yamal !



Et c’est le président du club catalan Joan Laporta qui l’annonce en personne !



— Foot Mercato (@footmercato) April 22, 2024 La déclaration de Joan Laporta

Un match à rejouer ?

Plus loin dans sa prise de parole, le président du FC Barcelone poursuit : « Si lors de l’analyse de ces documents, le Club constate une erreur d’appréciation de l’action, il entreprendra toutes les actions nécessaires pour réparer le tort causé, avec la possibilité de demander à rejouer le match si le but était bien valable« .

Joan Laporta a continué d’envoyer des pics à l’arbitrage en stipulant que même si le Barça fait une demande sur ce fait de jeu là, il est en profond désaccord avec d’autres décisions litigieuses pendant le match. Dans une semaine profondément difficile avec l’élimination en ligue des champions face au Paris Saint-Germain, qui avait déjà suscitée une immense colère contre l’arbitrage de la part de Xavi, le club catalan espère avoir gain de cause et ne pas terminer sur une saison blanche.