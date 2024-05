Mercato : Le Barça relance la piste Bernardo Silva

Ce n’est un secret pour personne, le Barça a toujours été intéressé par Bernardo Silva. Le club blaugrana pourrait tenter de l’attirer lors de ce mercato.

Barça : un détail intéressant pour Bernardo Silva

Piste de longue date du Barça, Bernardo Silva pourrait enfin débarquer en Catalogne. La chaîne TV3 a en effet révélé une clause du contrat du Portugais qui pourrait permettre au FC Barcelone de s’attacher ses services plus facilement.

Le contrat du milieu de terrain dispose en effet d’une condition, qui permet aux clubs intéressés de faire sauter sa clause libératoire en trois fois. Une méthode qui pourrait permettre au FCB, en difficulté économique, d’acheter plus facilement Bernardo Silva.

La clause libératoire du Portugais s’élève à 50 millions de livres sterling, soit environ 58 millions d’euros. Un montant très élevé pour le club catalan, qui pourrait donc étaler cet achat en plusieurs fois, et se prêter ainsi plus facilement aux règles du fair-play financier.

Un joueur voulu par Xavi

Pour le FC Barcelone, la question est surtout de savoir si c’est un transfert qui conviendrait au nouvel entraîneur Hansi Flick. Bernardo Silva était surtout voulu par Xavi, qui aurait poussé plusieurs fois auprès de sa direction pour le recrutement de l’ancien joueur de l’AS Monaco.

A bientôt 30 ans et après une saison moyenne, le Portugais n’est peut-être plus une option aussi intéressante qu’auparavant pour le Barça. D’autant que le joueur est également suivi par le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, qui ne disposent pas des mêmes contraintes économiques que le club catalan.