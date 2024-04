Un géant d’Europe veut faire très mal à l’OGC Nice

L’OGC Nice réalise une très bonne saison avec la possibilité de se qualifier en Coupe d’Europe. Cependant, les Aiglons pourraient perdre cet été l’architecte de cette belle réussite.

L’OGC Nice et le rêve européen

L’OGC Nice semble bien positionné pour se qualifier pour les compétitions européennes la saison prochaine. Avec une probabilité de victoire de 40.3% pour leur prochain match contre le RC Strasbourg, et plusieurs matchs importants à venir, notamment contre le Paris Saint-Germain, l’équipe a des opportunités significatives pour améliorer son classement et sécuriser une place en Europe. C’est dans ce contexte que l’Ajax s’attaque à Francesco Farioli, l’entraîneur de l’OGC Nice.

L’Ajax veut attirer Francesco Farioli

Farioli a été très apprécié pour ses débuts à Nice. Malgré un mauvais départ cette saison, les Aiglons occupent la cinquième place de la Ligue 1 et sont en bonne voie d’atteindre leur objectif d’obtenir une place en Europe pour la prochaine saison.

Alors que Francesco Farioli est arrivé de Turquie en inconnu, ce n’est plus le cas. Des rapports en Italie l’ont lié à l’AC Milan et de Naples. Selon L’Equipe, l’Ajax s’intéresse également à l’entraîneur de l’OGC Nice. John van ‘t Schip partira à la fin de la campagne en cours et l’équipe d’Eredivisie dresse une liste de remplaçants potentiels.

Le nom de Farioli, ainsi que celui d’Erik Ten Hag et de Graham Potter, figurent sur cette liste. L’Équipe rapporte qu’un membre de la hiérarchie de l’Ajax s’est récemment rendu sur la Côte d’Azur, même si l’entourage de Farioli dément toute rencontre.