PSG : Luis Enrique répond cash au Borussia Dortmund !

Après Julian Brandt, Luis Enrique s’est lui aussi exprimé sur le choc à venir entre le Borussia Dortmund et le PSG en demi-finales de la Ligue des Champions.

Luis Enrique confiant pour la qualification du PSG

Malgré la lourde défaite contre le RB Leipzig (1-4) samedi en Bundesliga, le Borussia Dortmund compte bien surprendre le Paris Saint-Germain mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des Champions. Julian Brandt, l’ailier allemand du BVB a d’ailleurs que « mercredi sera un autre jour et je suis persuadé que nous serons à la hauteur. »

Le choc au Signal Iduna Park promet donc puisque le tout nouveau champion de France entend bien atteindre la finale de la Coupe aux grandes oreilles. En conférence de presse après le match nul contre Le Havre, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, a notamment déclaré : « on va essayer de finir la saison en beauté. Dortmund ? On est prêts. Prêts à gagner les deux matches. » Un optimisme également partagé dans le vestiaire des Rouge et Bleu.

Gonçalo Ramos : « On est préparé et confiant »

Grâce à un magnifique but de la tête, Gonçalo Ramos a été le sauveur du Paris Saint-Germain puisqu’il a permis aux Rouge et Bleu d’arracher le point du match nul dans les dernières secondes contre Le Havre (3-3). À la fin du match, l’attaquant de 22 ans a évoqué les demi-finale de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er mai au Signal Iduna Park et le 7 mai au Parc des Princes. Au micro de Free Ligue 1, l’international portugais a confié : « Dortmund ? Cela va être difficile, ce sont les demi-finales de la Ligue des champions. On est préparé et très confiant. »