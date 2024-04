Après Brest, Paris et Monaco, Lyon se prépare à un déplacement périlleux à Lille

Lyon croise une autre équipe du top 4 de la Ligue 1, le LOSC, lundi. Le déplacement à Lille s’annonce périlleux pour les Lyonnais.

Le LOSC intraitable à Pierre Mauroy, Lyon prévenu

Lyon de Pierre Sage va encore retrousser les manches, lundi, face au LOSC, lors de la 32e journée de Ligue 1. Le déplacement des Lyonnais à Lille s’annonce compliqué. Le club rhodanien n’a plus gagné sur le terrain du club nordiste depuis novembre 2016. Pendant les sept ans et demi, les deux équipes se sont affrontées 6 fois au stade Pierre Mauroy. Et les Dogues se sont imposés une fois, pour 5 matchs nuls.

Évidemment, les duels entre Lille et Lyon se sont toujours disputés âprement, mais les Lyonnais n’ont pas réussi à mettre fin à la série. Plus généralement, le LOSC est invaincu à domicile depuis septembre 2023. Les Lillois se sont d’ailleurs inclinés une seule fois dans le Nord cette saison.

Brest, Paris, Monaco, et maintenant Lille pour Lyon !

Contrairement à l’équipe de Pierre Sage, celle de Paulo Fonseca joue une place en Ligue des champions. Elle est 4e et vise une place sur le podium en cette fin de saison. Elle ne lâchera donc rien dans le sprint final. Quant à Lyon, il lorgne la 7e place de Ligue 1, afin de se qualifier probablement pour la Ligue Europa conférence. Cependant, les Gones sont mis à rudes épreuves ces dernières semaines.

Ils ont affronté successivement les trois premiers de la Ligue 1 : Brest (3e), puis le PSG (1er) et Monaco (2e), à la suite de Nantes. Ils se sont imposés face aux Brestois (4-3) et aux Monégasques (3-2), mais se sont inclinés lourdement à Paris (4-1). Lyon sera-t-il capable de faire chuter Lille au stade Pierre Mauroy, malgré son calendrier infernal ? Rendez-vous dans six jours.