Lille : Paulo Fonseca savoure la victoire à Metz

Suite à la défaite contre l’AS Monaco lors de la 30e journée de ligue, les hommes de Paulo Fonseca ont renoué avec la victoire sur la pelouse du FC Metz. Une victoire qui peut assurer un avenir européen aux lillois

Lors de la 31ème journée de Ligue 1, le LOSC a remporté une victoire cruciale en déplacement sur le terrain du FC Metz sur le score de 2 buts à 1. Mené tout d’abord par les messins avec un but de Georges Mikautadze, l’équipe de Paulo Fonseca a su relever la tête en revenant au score par Ismaily avant de prendre l’avantage avec Yazici.

Ce triomphe renversant apporte un nouveau souffle aux Dogues, qui ont momentanément été troisièmes du classement. Cette place ne fut gardée par les dogues que très peu de temps avant que le Stade Brestois ne l’emporte au Roazhon Park contre son rival rennais sur le score historique 5 buts à 4.

À l’issue de la rencontre, lors de son intervention sur Prime Video, Paulo Fonseca s’est félicité pour la prestation de son équipe, en soulignant son espoir quant à une conclusion favorable dans cette course vers le podium.



« Le plus important maintenant est de gagner. Nous savons que tous les matchs seront difficiles. On a commencé avec un but de Metz, mais après ça on a joué suffisamment bien pour gagner le match. On a joué contre un adversaire qui défend bien et nous avons bien géré le match après notre deuxième but. J’ai aimé le caractère, l’ambition dans le jeu et la maturité de mon équipe. Tous les joueurs ont compris que c’était très important de gagner. On a su garder le ballon, ne pas prendre de risques face à un adversaire qui n’en prend pas beaucoup. »

Paulo Fonseca.