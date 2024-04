Bayern Munich : Une mauvaise nouvelle de dernière minute tombe avant le Real Madrid

Le Bayern Munich enregistre un coup dur avant le choc face au Real Madrid ce mardi soir en Ligue des Champions. Un cadre est déclaré forfait.

Le Bayern Munich défie le Real Madrid

Le Real Madrid affronte le Bayern Munich ce mardi 30 avril 2024 à l’Allianz Arena pour le compte du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Les deux formations sont prêtes pour remporter la première manche de cette double confrontation.

Le Bayern Munich a réussi à écarter Arsenal en quarts de finale de cette compétition. Le Real Madrid a, quant à lui, éliminé Manchester City pour rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions.

Thomas Tuchel privé d’un cadre

À quelques heures de ce choc entre deux titans, un coup dur se confirme au Bayern Munich. Le technicien allemand, Thomas Tuchel va se passer d’un cadre.

Selon les informations du média allemand Bild, le défenseur Matthijs de Ligt est forfait pour cette rencontre. Il avait contracté une blessure au genou et est déclaré incertain pour cette affiche. Il ne pourra pas faire partie du groupe de l’ogre bavarois ce soir.

📌 Point sur le rival : Matthijs de Ligt est OUT pour le match de ce soir. Kim Min-jae devrait débuter avec Eric Dier.@iMiaSanMia pic.twitter.com/ru3H6pQtPP — Real French Madrid (@RMFrench_) April 30, 2024

Joshua Kimmich lance un avertissement

Le milieu de terrain allemand Joshua Kimmich a hâte d’affronter le Real Madrid. Il a dévoilé le plan anti-Vinicius.

« Vinicius est un joueur très fort. Je dois me concentrer, défendre et quand j’aurai l’occasion d’attaquer, bien sûr que je veux le faire. Mais au début, nous devons nous concentrer sur la défense et nous concentrer sur notre jeu. Je sais qu’il est très fort dans les situations un contre un. Je suis donc très heureux de l’affronter et de rivaliser avec lui », a lâché le milieu de terrain allemand.