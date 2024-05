PSG-Dortmund : Luis Enrique déclare la guerre !

Le PSG se prépare à une bataille contre le Borussia Dortmund au match retour des demi-finales de la Ligue des Champions. Après une défaite en Allemagne, Luis Enrique promet la fête au Parc des Princes.

Le PSG vise la finale de la Ligue des Champions

Le PSG est encore en vie en Ligue des Champions. Battu au match aller des demi-finales de cette compétition (1-0) par le Borussia Dortmund au Stade Signal Induna Park, le club parisien n’est pas vaincu.

Les hommes de Luis Enrique se mobilisent fortement pour renverser la vapeur au Parc des Princes mardi prochain. Le technicien du club de la capitale, Luis Enrique, a martelé que le PSG va produire un jeu différent de celui montré en Allemagne.

« À Paris, on sera très forts et on a rien à perdre (…) Ce qui nous donne de l’espoir ? Le Parc, nos supporters », a-t-il déclaré après la défaite face à Dortmund.

📽️🇪🇸 Luis Enrique sur le match retour face à Dortmund :



« On va gagner ! » ❤️💙 pic.twitter.com/W22lB0EfVV — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) May 4, 2024

La grande promesse de Luis Enrique

Après la séance d’entraînement ce samedi 4 mai 2024, un supporter s’est approché de Luis Enrique et lui a demandé de faire feu de tout bois pour battre Dortmund au match retour. « Luis Enrique, s’il te plaît, au match retour, essayez de tout faire pour gagner, s’il te plaît », a supplié le supporter.

Très touché, Luis Enrique promet une bataille acharnée où le PSG n’a qu’un seul objectif : la victoire. Il mise sur l’ambiance au Parc des Princes et le soutien indéfectible des supporters pour renverser la situation. « On va gagner ! », a promis le coach parisien.

Le vestiaire reste soudé derrière Enrique pour infliger une défaite aux Borussens et rejoindre la finale de la Ligue des champions qui se tiendra en Angleterre. Kylian Mbappé a réagi après la défaite et a prévenu les hommes d’Edin Terzic.

On connaitra le vainqueur de cette double confrontation mardi prochain.