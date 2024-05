PSG : Zoumana Camara avoue « Ça m’a fait peur »

Le nom de Zoumana Camara est plus ancien dans les murs du PSG que celui de son président actuel, Nasser Al-Khelaïfi. L’ancien défenseur du club de la capitale avoue avoir pris peur à la fin de sa carrière de footballeur, lorsqu’il devait commencer sa reconversion au Paris Saint-Germain.

PSG : Zoumana Camara n’était pas très rassuré au début

Ancien défenseur du PSG et international français, Zoumana Camara a durant sa carrière été un exemple dans le milieu du football français par son attitude. Toujours à la tâche pour éteindre les antagonismes au sein des différents clubs où il est passé, de l’ASSE à l’Inter Milan en passant par Leeds United, Papus était le meilleur choix des qataris pour intégrer leurs nouveaux joueurs et entraîneurs au club parisien dans son rôle d’adjoint entre-partout et touche à tout.

Ce rôle était devenu beaucoup plus formel lorsqu’il a arrêté sa carrière pour se lancer dans la reconversion au Paris Saint-Germain, un cap à passer qui lui a fait peur au début, parce que dit-il dans les colonnes de l’Equipe : « Ça m’a fait peur au début… Quand tu arrêtes, tu as l’impression d’arrêter quelque chose que tu maîtrises depuis vingt ans. Et là, un mois après, tu repars de zéro… » Sa peur pouvait être justifiée par le fait qu’il n’avait pas de mission précise au club francilien.

Heureusement, Laurent Blanc lui a laissé la liberté de trouver seul le poste auquel il pouvait être utile au PSG. Depuis, c’est Zoumana Camara qui s’est chargé de faciliter l’intégration de plusieurs joueurs arrivés au club de la capitale, mais aussi des entraîneurs Unai Emery ou l’Allemand Thomas Tuchel. Par sa parfaite connaissance du club, il a pu faire gagner du temps à ces derniers dans leur intégration au projet parisien.

Aujourd’hui entraîneur des U19 du PSG, il est résolument tourné vers la préparation d’une carrière d’entraîneur de haut niveau après son rôle officiel d’adjoint entre 2015 et 2021. Ses peurs se sont depuis dissipées puisqu’il a visiblement trouvé sa voie.