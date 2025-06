Mercato RC Lens: Anto Drobnjak valide une nouvelle signature

Ancien joueur du RC Lens, à la retraite depuis juillet 2002, Anto Drobnjak continue malgré tout de suivre l’actualité des Sang et Or. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, il est revenu sur la signature d’Andrija Bulatovic, dont il a été l’intermédiaire lors du dernier mercato hivernal.

RC Lens : Anto Drobnjak, grand artisan de la signature d’Andrija Bulatovic

De 1997 à 1998, Anto Drobnjak a réalisé une superbe saison avec le RC Lens. En 41 matchs, il a inscrit 15 buts sous les couleurs lensoises avant de prendre la direction du Gamba Osaka l’été suivant. Quelques années plus tard, il a pris sa retraite internationale, mettant ainsi fin à sa carrière professionnelle. Néanmoins, l’international monténégrin continue de suivre de près le RC Lens.

En février dernier, il s’est impliqué dans le mercato du club artésien en participant à la signature d’Andrija Bulatovic, un jeune talent monténégrin. Le joueur de 18 ans a signé un contrat de trois ans et demi, mais il a été prêté quelques jours plus tard au Buducnost Podgorica jusqu’en décembre 2027. racing-club-de-lens-mercato-rc-lens-rcl

« Je me suis donc permis de contacter le RC Lens »

Cette décision du RC Lens n’aurait pas plu à plusieurs supporters, qui considèrent Andrija Bulatovic comme un atout majeur pour l’équipe. Dans une interview accordée à La Voix du Nord, Anto Drobnjak s’est également exprimé sur le sujet, exprimant sa joie de le voir signer chez les Sang et Or :

« Andrija, c’est un joueur à gros potentiel, avec une vraie capacité à récupérer les ballons, à être très bon dans la première passe et qui sait se projeter pour venir marquer des buts. Je me suis donc permis de contacter le RC Lens. C’est aussi parce que je le connais bien que je lui ai conseillé de signer à Lens, un club familial, avec des supporters magnifiques et surtout très gentils. »

Reste à voir si Andrija Bulatovic sera rappelé par le RC Lens ou s’il poursuivra son aventure au Monténégro. Cette saison, il a disputé 40 matchs pour 5 buts et 6 passes décisives, toutes compétitions confondues.