Mercato OM. Bonne nouvelle pour Marseille avec la décision de McCourt !

L’information de la nouvelle décision du propriétaire de l’OM, Franck McCourt, augure d’une belle saison prochaine. Cette décision devrait se traduire dans les faits au mercato estival lors duquel l’Olympique de Marseille devrait bénéficier d’un beau budget pour faire ses emplettes.

La situation financière de l’OM annonce un top mercato

L’OM est en passe de boucler une saison qui s’est avérée beaucoup plus difficile que prévu. Le club figure à la 8ᵉ place au classement de Ligue 1 à 3 matchs de la fin de la saison. Il pourrait ne pas accrocher la Ligue Europa pour laquelle il est encore en lice dans l’édition actuelle.

🚨 Frank McCourt 𝗡𝗘 𝗦𝗢𝗨𝗛𝗔𝗜𝗧𝗘 𝗣𝗔𝗦 𝗩𝗘𝗡𝗗𝗥𝗘 𝗟’𝗢𝗠 après y avoir investi plus de 500 M€ ! 💰



En revanche, sa société, McCourt Global, envisage de prendre en charge des investissements supplémentaires pour aider à combler le fossé avec les géants européens. 💙🤍… pic.twitter.com/XNP3vLd72v — Actu Foot (@ActuFoot_) May 6, 2024

L’origine de ces résultats désastreux pourrait être l’ambiance dans les coulisses au club phocéen. Des informations récentes ont fait état de tensions entre Pablo Longoria (président du club) et Stéphane Tessier. Cette affaire alimente les spéculations sur des remaniements internes attendus pour la fin de la saison, avec un départ du deuxième sur décision de Frank McCourt, le propriétaire.

Malgré les critiques persistantes à l’égard de McCourt, principalement liées à son apparente désinvolture, le Guardian rapporte une nouvelle encourageante pour les supporters de l’OM. Les performances commerciales du club se sont considérablement améliorées au cours des deux dernières années, avec des revenus doublés. Classé au 20e rang du classement des revenus du football par Deloitte, avec 258,4 millions d’euros, l’OM se démarque dans un paysage français où les droits de télévision domestiques peinent à garantir des revenus stables.

Des investissements prévus par Frank McCourt

La perspective d’investissements supplémentaires de la part de McCourt suscite l’enthousiasme parmi les fans, alors que le club cherche à combler l’écart financier avec ses rivaux européens. L’objectif affiché est de rivaliser avec les géants anglais, allemands, espagnols et le PSG sur le long terme. McCourt aurait également réaffirmé son engagement envers le club en assurant qu’il n’avait aucune intention de le vendre, mieux, il serait décidé à remettre la main à la poche pour faire grandir son projet sportif de la cité phocéenne.

Pablo Longoria :



"Quand je suis arrivé, nous avions besoin de résultats sportifs immédiats pour transformer le club et donner de la valeur à tout ce qui l’entoure.



Mais maintenant, il est très important d’avoir une stratégie, une vision très claire pour l’avenir. Le prochain… pic.twitter.com/6B3zqeBUJX — Infos OM (@InfosOM_) May 6, 2024

Alors que l’OM se prépare pour une finale européenne cruciale et vise une qualification pour les compétitions continentales à venir, l’avenir financier du club semble plus prometteur que jamais. Avec une stratégie claire et une vision portée sur l’avenir, McCourt et son équipe pourraient finalement faire décoller le fameux « Champions projet » qui peine à séduire.