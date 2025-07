Mercato ASSE : Un défenseur a la cote en Championship

Quelques joueurs de l’ASSE sont encore susceptibles de quitter le club avant la fin du mercato d’été. Un défenseur parmi eux est désormais visé par trois clubs étrangers, notamment en Championship.

Mercato : Deux clubs anglais et Hellas Vérone à la lutte pour Nadé

L’ASSE s’est vidée cet été après sa relégation en Ligue 2. Le club a laissé partir librement six joueurs en fin de contrat. En plus, Pierre Cornud a été transféré, tandis qu’Ibrahim Sissoko a été libéré de sa dernière année de contrat. D’autres joueurs sont en instance de transfert, notamment Benjamin Bouchouari ou encore Mickael Nadé.

Le deuxième ne veut pas jouer en Ligue 2 et il a des touches à l’étranger pour quitter l’AS Saint-Etienne. Le solide et imposant défenseur central (1,93 m) intéresse deux clubs en Championship selon les indiscrétions du journal Le Progrès. En plus des équipes de deuxième division anglaise, il est visé par Hellas Vérone en Serie A italienne comme confirmé par le quotidien régional.

L’ASSE attend plus de 2 M€ pour Mickaël Nadé

Mickaël Nadé ne souhaite certes pas rejouer en Ligue 2 où il avait évolué deux saisons (de 2022 à 2024) avec l’ASSE, mais il ne semble pas enclin à aller au clash avec son club formateur. Surtout qu’il a prolongé son contrat en juin 2024 et est désormais lié aux Verts jusqu’en juin 2028, avec une option d’un an supplémentaire.

Quant à la Direction du club stéphanois, elle ne retiendra pas le Franco-Ivoirien si une offre convenable pour toutes les parties tombe. Pour rappel, Mickaël Nadé est évalué à 2 M€, mais l’AS Saint-Etienne réclamerait un peu plus que ce montant, pour le rachat de ses trois années de contrat restant.