Mercato OGC Nice: Gros règlements de comptes après un départ

Quelques semaines après son départ, Youssoufa Moukoko revient sur son aventure décevante à l’OGC Nice. L’avant-centre de 20 ans a évoqué les critiques acerbes dont il a été victime en raison de ses mauvaises performances.

Youssoufa Moukoko : « À Nice, on a écrit que je n’étais pas en forme »

Formé au FC Sankt Pauli et perfectionné par le Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko a fait ses débuts professionnels en 2020. Durant cinq saisons, il s’est illustré avec le BVB, disputant 99 matchs toutes compétitions confondues pour 18 buts marqués. Malheureusement, il a été progressivement écarté par la concurrence, ce qui l’a poussé à rejoindre l’OGC Nice à l’été 2024 dans le cadre d’un prêt d’un an.

Youssoufa Moukoko est arrivé sur la Côte d’Azur avec l’ambition de renaître de ses cendres. Malheureusement, il n’a inscrit que deux buts en 22 apparitions. Sa situation s’est encore aggravée après l’arrivée de Franck Haise, qui l’a relégué sur le banc de touche. À l’OGC Nice, ses contre-performances ont fait l’objet de nombreuses critiques :

« J’ai aussi ressenti ce que c’était que d’être en bas. C’était vraiment dur. Il y a eu des nuits où je ruminais, je dois être honnête. Mais ça m’a appris à être humble, à garder les pieds sur terre et à ne pas être arrogant. Je pense qu’il y avait une raison à ce que je vive cette expérience », a-t-il déclaré au micro de TV2. Youssoufa Moukoko poursuit en répondant maintenant à ses détracteurs niçois :

« On a beaucoup critiqué mon parcours. À Nice, on a écrit que je n’étais pas en forme. Mais je me suis entraîné plus dur que jamais. Je me suis entraîné trois fois par jour, seul, et j’ai découvert une nouvelle motivation. » Cette nouvelle opportunité, c’est en effet le FC Copenhague. L’Allemand d’origine camerounaise s’est engagé avec le club danois pour les cinq prochaines saisons. L’aventure niçoise fait désormais partie de son passé.