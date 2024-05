Mercato PSG : Frenkie de Jong, Luis Campos passe à l’attaque

Le PSG semble prêt à faire un gros investissement sur le marché des transferts cet été. Luis Campos travaille à recruter le milieu de terrain Frenkie de Jong du Barça. Selon plusieurs sources, les dirigeants parisiens s’intéressent tout particulièrement au joueur souhaité par Luis Enrique pour étoffer l’entrejeu du club parisien.

Mercato : Luis Enrique à la base de l’option Frenkie de Jong

L’objectif du PSG au mercato estival serait de compenser le départ possible de Kylian Mbappé en renforçant son effectif avec un milieu de terrain de haut niveau. Luis Campos, le conseiller football du club parisien, serait en train d’explorer différentes options et le nom de Frenkie de Jong figure en tête de liste des joueurs à recruter. Le milieu de terrain néerlandais, malgré ses indéniables qualités, ne serait plus dans les plans prioritaires du FC Barcelone, et d’autres clubs s’éloigneraient progressivement du dossier.

Ousmane Dembélé liked Frenkie De Jong's post about Barça's win vs PSG. pic.twitter.com/X1lg5uSRo0 — 𝐅𝐂𝐁 𝐔𝐏𝐃𝐀𝐓𝐄𝐒 🇵🇸 (@updates_fcbarca) April 12, 2024

Le Bayern Munich, longtemps intéressé par le joueur, semble maintenant prêt à retirer son intérêt. Cela laisserait le PSG en position favorable pour négocier avec le Barça son éventuel transfert. Selon le journal espagnol SPORT, le club catalan serait prêt à ouvrir des discussions avec Paris, à condition que d’autres prétendants ne reviennent pas dans la course. Ainsi, la route pourrait s’ouvrir pour un transfert majeur vers la capitale française.

L’espagnol a des idées pour faire briller le néerlandais au PSG

Il faut dire qu’un homme pousse du côté du Paris Saint-Germain pour le transfert de ce joueur. Luis Enrique qui connait bien le natif de Gorinchem (Pays-Bas). L’actuel coach parisien avait noté le nom de ce joueur recruté deux après son départ du banc catalan. Il n’a cessé suivre sa progression à distance ces dernières années. Maintenant que Frenkie de Jong est arrivé à maturité, Luis Enrique pense pouvoir tirer le meilleur de son style de jeu.

L’arrivée potentielle de Frenkie de Jong pourrait apporter une dimension supplémentaire au milieu parisien. Ce transfert devrait offrir une créativité et une stabilité précieuses pour accompagner les autres talents déjà présents au club. La situation reste à surveiller attentivement, car elle pourrait influencer de manière significative la stratégie du PSG sur le marché des transferts cet été.