PSG : Luis Enrique prépare une énorme surprise à Dortmund

Le choc PSG-Dormund se produira mardi soir en demi-finales retour de la Ligue de Champions. Luis Enrique a dévoilé son plan pour battre le club allemand qu’il ne veut en aucun cas voir lui faire barrage à sa première finale sur le banc du Paris Saint-Germain.

Le PSG annonce une bataille contre Dortmund

Le PSG va tenter de renverser le Borussia Dortmund ce mardi soir pour accéder à la finale de la Ligue des Champions. En conférence de presse ce lundi 6 mai 2024, le technicien parisien, Luis Enrique s’est prononcé sur l’état d’esprit de son groupe avant cette affiche.

Il a indiqué que le groupe est prêt pour livrer une belle prestation au Parc des Princes devant les supporters. « Ça va être comme à l’aller : un match disputé, un très haut niveau de jeu avec et sans ballon », a promis Enrique. Le PSG va maintenir la pression durant tout le match pour pousser les Borussen à baisser pavillon et encaisser des buts.

« L’objectif n’est pas de gagner avec deux buts, c’est de gagner. Si tu penses que tu dois marquer deux, buts, c’est lointain. On joue et on gagne. On peut marquer deux buts en trois minutes, mais tu peux aussi subir. Il faut jouer concentré à 100 % », a poursuivi le coach.

Luis Enrique : « C’est la seule phrase que je connais en français : "𝗢𝗻 𝘃𝗮 𝗴𝗮𝗴𝗻𝗲𝗿" ! 🗣️❤️💙 »



Luis Enrique compte sur Kylian Mbappé

Luis Enrique a dévoilé sa recette adéquate pour renverser la situation au match retour. Chaque joueur parisien doit afficher une grande détermination sur le terrain. « Je ne veux pas que l’attaquant aille chercher le ballon au milieu de terrain, je veux que l’attaquant touche le ballon dans les zones critiques », a déclaré Luis Enrique.

Le technicien espagnol a invité son redoutable attaquant Kylian Mbappé a fait vivre l’enfer à la défense du Borussia Dortmund. « Je sais que vous avez très envie de parler de Kylian et je suis habitué à parler de Kylian. Comme objectif, nous voulons trouver nos meilleurs joueurs. Évidemment, nos adversaires ne vont pas le laisser libre au point de penalty, ils vont le laisser toucher le ballon au milieu de terrain. Je veux qu’il aille le toucher là où il est dangereux », a déclaré le technicien parisien.