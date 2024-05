Le Borussia Dortmund a remporté la double confrontation (2-0) sur l’ensemble des deux matchs des demi-finales de la Ligue des Champions. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a réagi après ce nouveau revers.

Le PSG s’incline au Parc des Princes

Tout le monde s’attendait à un PSG revanchard mardi soir, mais c’est le contraire. Le Borussia Dortmund a remporté les deux manches de la double confrontation en demi-finales de la Ligue des Champions. Il brise le rêve européen des Parisiens.

Alors que beaucoup voyaient le PSG comme un favori pour la victoire finale, l’équipe ne verra pas Wembley le 1er juin prochain. Malgré les efforts de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers, le Borussia Dortmund s’est avéré être un adversaire coriace, et a finalement dit le dernier mot.

Le BvB continue de surprendre pendant cette compétition. Il vient de déplacer deux grosses montagnes avant de rejoindre maintenant la finale. Les Borussen ont fait sensation en éliminant l’Atletico de Madrid en quarts de finale. Ils ont reproduit le même exploit contre le champion de France en titre.

Some vital saves from Kobel and another huge clean sheet ⛔@TurkishAirlines || #UCLsaves pic.twitter.com/3xHP8OVpCu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 7, 2024

Nasser Al-Khelaïfi félicite Dortmund

Les hommes de Luis Enrique ont eu assez d’occasions, mais ils n’ont pas réussi à les concrétiser. À l’issue de la rencontre, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a réagi.

« Félicitations à Dortmund. Ils ont gagné les deux matchs, on ne peut pas dire qu’ils n’ont pas mérité. Mais je pense qu’on méritait de gagner ce match. On était meilleur tout le match, on a énormément d’opportunités, si on regarde les statistiques on peut en marquer trois, au minimum », a lâché le patron du PSG, dans des propos relayés par L’Equipe.

Le dirigeant parisien a reconnu les opportunités manquées par son équipe et la malchance qui les a empêchés de marquer. Avec six tirs sur les poteaux sur les deux matchs, dont quatre lors de cette confrontation. Le président du PSG est déçu.

« On touche les poteaux à six reprises sur les deux matchs, dont quatre aujourd’hui. On a eu les occasions pour marquer, mais le ballon ne voulait pas rentrer… C’est le foot. On doit l’accepter », a-t-il ajouté.

Sacré champion de France cette saison, le PSG se tourne maintenant vers la finale de la Coupe de France contre l’OL qui se tiendra le 25 mai prochain.