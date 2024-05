Mercato PSG : Vers un départ inévitable d’un soldat de Luis Enrique ?

Au PSG, un renouveau s’annonce dans le groupe de Luis Enrique cet été pour la saison prochaine. Dans les des départs, un soldat de l’Espagnol, tombé en disgrâce, pourrait quitter la capitale.

Mercato PSG : Luis Enrique va lancer une nouvelle ère à Paris

A Paris, il est plus qu’une évidence que c’est une page qui s’apprête à être tournée. Le club de la capitale va enregistrer le départ inévitable de Kylian Mbappé cet été, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain à la fin de cette saison. Si Luis Campos lui cherche un remplaçant, il est clair que Luis Enrique aura aussi besoin d’un renfort en milieu de terrain, où des départs sont attendus.

Depuis plusieurs semaines, on annonce notamment un grand intérêt du PSG pour Bruno Guimaraes tandis que le nom de Florian Wirtz est aussi cité. Mais aux dernières nouvelles, la piste de l’Allemand devrait être abandonnée puisqu’il aurait pris la décision de faire une saison de plus au Bayer Leverkusen. Tout compte fait, l’été s’annonce chaud au PSG, avec le nom de Manuel Ugarte de plus en plus cité en Serie A.

Vers un départ de Manuel Ugarte cet été ?

Le milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte est au centre de l’attention du marché des transferts alors que deux géants du football italien, Naples et la Juventus, ont exprimé leur intérêt pour le joueur. Selon Tutto Mercato Web, le Napoli envisage de renforcer son milieu de terrain et voit en Ugarte un candidat idéal, malgré la concurrence de la Juventus.

Ugarte, qui a rejoint le Paris Saint-Germain en provenance du Sporting Portugal pour un montant de 60 millions d’euros, a connu des hauts et des bas lors de sa première saison sous les ordres de Luis Enrique. Après un début prometteur, il a vu son temps de jeu diminuer, souvent relégué sur le banc de touche, ce qui a suscité des rumeurs de malaise entre lui et l’entraîneur espagnol.

Avec la présence de joueurs comme Vitinha et Warren Zaïre-Emery, il a du mal à s’imposer comme titulaire indiscutable au PSG, ce qui pourrait le pousser à chercher des opportunités ailleurs.

Un avenir incertain au PSG

Alors que l’avenir de Manuel Ugarte au PSG semble incertain, l’intérêt de Naples et de la Juventus témoigne de la qualité et du potentiel du jeune milieu de terrain. Reste à voir si un transfert se concrétisera cet été et si Ugarte trouvera un environnement propice pour exprimer pleinement son talent.

La Juventus, à la recherche de renforts au milieu, considère Ugarte comme une option viable et envisage un accord de prêt pour lui offrir plus de temps de jeu. Naples, quant à lui, reste attentif à la situation et pourrait passer à l’action si la Juventus ne concrétise pas son intérêt.