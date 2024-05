Maurizio Sarri à l’OM : La tendance se confirme en Italie !

Libre depuis son départ de la Lazio Rome, Maurizio Sarri figure sur la short-liste de l’OM pour succéder à Jean-Louis Gasset. La presse italienne apporte des détails supplémentaires sur ce dossier.

Mercato : L’OM s’est bien rensiegné sur Maurizio Sarri

La fin de saison sera excitante pour les Marseillais. Après l’élimination du PSG face à Dortmund, l’OM est désormais le seul espoir français en lice pour décrocher une finale de Coupe d’Europe. Pour cela, les hommes de Jean-Louis Gasset devront se défaire de l’Atalanta Bergame jeudi soir en demi-finale retour de Ligue Europa.

En Ligue 1, l’OM devra aussi batailler pour s’assurer une place européenne à la fin de la saison. Ensuite, l’OM démarrera un nouveau cycle, qui passera par l’arrivée d’un nouvel entraineur en vue de succéder à Jean-Louis Gasset. Plusieurs noms sont déjà évoqués pour prendre les rênes de l’équipe la saison prochaine.

Parmi ces noms, Paulo Fonseca, Christophe Galtier et Habib Beye sont régulièrement cités. Néanmoins, une récente révélation de Nicolo Schira a mis en lumière un intérêt de l’OM pour Maurizio Sarri, libre depuis son départ de la Lazio. Cette information est confirmée par Tuttomercatoweb.

Le média italien assure en effet que l’OM a bel et bien pris des renseignements concernant Maurizio Sarri. Les discussions entre les deux parties devraient s’intensifier dans les jours à venir. Toutefois, l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club sur le coup.

Une forte concurrence se met en place autour de ce dossier

Alors que la fin de l’exercice en cours approche à grands pas, l’OM cherche à sécuriser l’arrivée d’un entraîneur de renom pour le prochain exercice. Cependant, la concurrence sera féroce pour la piste menant Maurizio Sarri.

La source ajoute que le Torino est également intéressé par l’ancien entraîneur de Chelsea et travaille en coulisses pour finaliser sa signature. La situation contractuelle du coach italien laisse planer le suspense quant à sa prochaine destination.

Quoi qu’il en soit, Marseille semble déterminé à explorer cette piste sérieusement, conscient de l’expérience et du talent tactique que Maurizio Sarri apporterait à l’équipe. Cependant, rien n’est encore acté, et les prochains jours pourraient être décisifs dans la course à sa signature.