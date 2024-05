OL : John Textor prend une importante décision pour la saison prochaine

Après le maintien en Ligue 1 et avant la finale de la coupe de France, John Textor a pris une grande décision concernant les supporters de Lyon.

Lyon tout proche d’une qualification à l’Europe

Menacé de relégation en Ligue 2 à la mi-saison et maintenu en Ligue 1 grâce à une remontée extraordinaire au classement, Lyon de John Textor se prépare à vire une fin de saison très joyeuse. L’équipe de Pierre Sage peut décrocher une qualification pour la coupe d’Europe. Septième au classement, à deux journées de la fin du championnat, l’OL détient le virtuel ticket pour La Ligue Europe Conférence. Les Gones ont également l’opportunité de se qualifier directement pour la phase de poule de la Ligue Europa. Pour ce faire, ils doivent remporter la coupe de France, contre le PSG le 25 mai à Lille.

John Textor baisse le tarif des abonnements

En attendant les trois derniers matchs décisifs de Lyon pour boucler la saison, John Textor a offert un joli cadeau aux supporters de son club. Il a décidé de réduire les tarifs des réabonnements, pour la saison prochaine (2024-2025). Concrètement, le prix de l’abonnement classique de 330 euros baisse à 310 euros. Le tarif préférentiel des abonnements sera indexé sur l’ancienneté de l’abonné et le prix baissera de 2 % par saison d’abonnement, jusqu’à un maximum de 10 %, comme expliqué par l’Olympique Lyonnais, sur son site internet.

Une belle récompense pour les supporters lyonnais

Cette belle initiative du patron du club rhodanien est un moyen pour récompenser les supporters les plus fidèles de Lyon. Elle a également pour but d’inciter les supporters à revenir au terrain plus nombreux, afin d’augmenter le taux de remplissage du Groupama Stadium, qui tourne autour d’une moyenne de 72 %.

Pour rappel, le successeur de Jean-Michel Aulas n’hésite pas à communier avec le public de Décines pour célébrer les victoires de Lyon. En plus des bains de foule, il partage quelques fois une bière avec des supporters et communique avec eux.