Un urgent appel lancé aux supporters de l’ASSE avant Rodez et Quevilly

Avant les deux derniers matchs décisifs de la Ligue 2, un taulier de l’AS Saint-Etienne a lancé un appel urgent aux supporters.

ASSE : Appiah souligne le décisif rôle des supporters

Si l’ASSE est aujourd’hui deuxième de Ligue 2 et en passe de monter directement en Ligue 1, c’est en grande partie grâce au soutien indéfectible de ses supporters. Alors que Saint-Etienne est tout proche de faire son retour dans l’élite, le peuple vert est plus que jamais mobilisé pour les y pousser. Depuis que le sprint final est lancé, les Verts ont joué 4 fois d’affilée à Guichet fermés à Geoffroy-Guichard. A l’occasion de la réception de Rodez, vendredi (20h45), ce sera la 5e fois consécutive que les supporters stéphanois font le plein du Chaudron bouillant.

Avant cette confrontation décisive pour la montée directe, Dennis Appiah a souligné le rôle important des fans de l’ASSE. « C’est exceptionnel ce qu’on a fait. On l’a fait pour eux et avec eux aussi, parce que depuis 2 mois, le stade est toujours rempli. Il sera encore plein ce vendredi, pour la 5e fois consécutive », a-t-il fait remarquer, sur RMC.

Les supporters de l’ASSE invités à rester mobilisés jusqu’au bout de la saison

Après Rodez, l’ASSE se déplacera à Quevilly, le 17 mai, lors de la 38e journée. Et le soutien du peuple vert sera encore déterminant, lors de cette dernière journée de championnat, au stade Robert-Diochon. D’où l’appel du défenseur latéral pour la mobilisation des supporters, jusqu’au bout de la saison. « Je leur dis de croire en ce que nous faisons, de croire en nous, et de venir voir le match et faire la fête avec nous, quoi qu’il se passe et quoi qu’il en coûte ».

Après son appel, Dennis Appiah a fait une promesse au public de Geoffroy-Guichard. « On est prêt. On se battra jusqu’au bout et on ira chercher cette 2e place finale », a-t-il rassuré. Pour rappel, Saint-Etienne va directement en Ligue 1 si elle finit à la 2e place. Mais si l’équipe d’Olivier Dall’Oglio est 3e au classement final, elle jouera un match supplémentaire de play-off, puis éventuellement deux matchs de barrage contre le 16e de la Ligue 1.