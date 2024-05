Un an après son arrivée à l’OGC Nice, le tacticien italien, Francesco Farioli pourrait quitter ce club à la fin de cette saison. Un cador européen lui fait des yeux doux.

Francesco Farioli va-t-il quitter l’OGC Nice au mercato estival ?

Le technicien italien Francesco Farioli pourrait bientôt prendre les rênes de l’Ajax Amsterdam. Le géant néerlandais recherche un nouvel entraîneur après le licenciement de Maurice Steijn en octobre 2023 et la nomination de John van’t Schip à titre intérimaire. Les dirigeants de l’Ajax explorent certaines pistes en Europe. Erik ten Hag et Graham Potter figurent sur leur short-list.

Le premier est un ancien de la maison. Mais ce dossier est compliqué. Il est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2025. Potter est libre de tout contrat depuis son départ de Chelsea. Mais il a décliné l’offre de l’Ajax. La direction de l’Ajax se tourne vers Francesco Farioli. Elle se serait déjà renseignée sur la situation du coach niçois.

Farioli prêt pour s’engager avec l’Ajax Amsterdam

Selon les informations du journaliste italien, Gianluca Di Marzio de Sky Sports, les recruteurs de l’Ajax Amsterdam aurait entamé des discussions avec Farioli. Ce dernier serait ouvert à un départ de Nice cet été pour devenir le nouveau maître du banc de ce club. Le technicien italien est actuellement sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2025.

Il est arrivé à Nice l’été dernier. Il réalise une première saison fructueuse avec les Aiglons. Le club azuréen est en course pour terminer la saison dans le top 4 en Ligue 1 et disputer les barrages de la Ligue des Champions. La source indique que Farioli attend le feu vert de ses dirigeants pour faire ses valises et filer aux Pays-Bas.