Mercato : Nico Williams au PSG ? L’Athletic lâche une bombe

Fortement pressenti au Barça et placé dans le viseur de Luis Enrique, coach du PSG, Nico Williams a finalement prolongé son contrat avec l’Athletic Bilbao. Mais cette situation pourrait profiter au Paris SG dans les mois à venir.

Mercato PSG : Nico Williams prolongé avec une clause hors de portée du Barça

Nico Williams était dans le viseur du FC Barcelone depuis plusieurs mois pour devenir le pendant de Lamine Yamal sur les ailes de l’attaque de l’équipe dirigée par Hansi Flick. Les médias espagnols évoquaient même un accord de principe entre le joueur de 22 ans et les dirigeants barcelonais sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2031, assorti d’un salaire compris entre 7 et 8 millions d’euros par saison.

Mais l’incapacité financière du club catalan à pouvoir recruter le jeune international espagnol a accéléré sa prolongation. Et depuis le vendredi, Nico Williams a paraphé un nouveau bail de dix ans, soit jusqu’en juin 2035, avec son club formateur.

« Quand il faut prendre des décisions, pour moi, ce qui compte le plus, c’est le cœur. Je suis là où je veux être, avec ma famille. C’est chez moi. Allez l’Athletic », a déclaré le natif de Pamplona dans la vidéo officialisant sa prolongation.

Les dirigeants de l’Athletic ont saisi la Liga pour s’assurer que les règles d’un éventuel transfert seraient bien respectées, notamment au niveau du fair-play financier imposé par l’instance. Javier Tebas, patron de la Ligue, a vite fait savoir qu’il scrutait de très près l’action du Barça, à la marge de manœuvre très limitée. Et il s’était montré très clair en affirmant que les Blaugranas ne respectaient pas « la règle du 1 : 1 » basée sur le ratio dépenses/recettes qui doit être équilibré.

Mardi, il s’était montré encore plus explicite en affirmant que le Champion de Liga « ne pourrait pas inscrire » Nico Williams dans son effectif. Mais avec cette prolongation, la clause du joueur est désormais passée à un montant compris entre 95 et 100 millions d’euros, selon les révélations de Fabrizio Romano, ce qui complique davantage la tâche au Barça dans ce dossier.

Cette piste est donc définitivement enterrée pour les pensionnaires du Camp Nou, mais pas pour le Paris SG de Nasser Al-Khelaïfi. Avec des ressources illimitées, le club de la capitale française pourrait aisément se positionner pour recruter le numéro 10 de San Mamés, lors du mercato de l’été 2026.