Ce constat implacable de Jean-Louis Gasset sur l’OM

L’OM est moins conquérant à l’extérieur qu’à domicile. C’est un constat inquiétant qu’a relevé Jean-Louis Gasset après l’élimination en demi-finale de Ligue Europa face à l’Atalanta.

OM : La grosse déception de Jean-Louis Gasset

L’OM s’est incliné 3-0 sur la pelouse de l’Atalanta, une défaite qui a mis fin à leur parcours européen en Ligue Europa. Après un match aller qui s’était soldé par un nul 1-1, l’équipe marseillaise n’a pas su tenir tête à l’adversaire italien lors du match retour. En conférence de presse d’après-match, Jean-Louis Gasset a partagé ses sentiments.

L’homme de 70 ans a affiché « une grande déception et une incompréhension ». Il a souligné le double visage de son équipe en une semaine d’intervalle. « Et ce soir, on n’avait pas l’agressivité, ils nous ont dominés, ils ont gagné tous les duels, ils la voulaient plus que nous », a regretté Gasset au micro de Canal+.

Un OM à double visage

Le constat est que l’OM performe moins à l’extérieur qu’à domicile. Gasset a souligné les difficultés de son équipe à l’extérieur, contrastant avec les performances solides au Stade Vélodrome. Il a mis en avant la nécessité pour l’équipe de montrer la même détermination lors des déplacements. « Je pensais que pour une demi-finale de Coupe d’Europe, on allait être à la hauteur de l’événement mais on ne l’a pas été », regrette-t-il.

Regard vers l’avenir

Malgré l’élimination, l’Olympique de Marseille doit se concentrer sur la fin de saison en Ligue 1 et préparer la prochaine campagne européenne. Gasset et son équipe auront à cœur de rebondir et de tirer les leçons de cette expérience. L’objectif de cette fin de saison difficile reste désormais d’aller chercher au moins une place européenne, tant que c’est encore possible.