FC Nantes : Le vestiaire fait une annonce forte sur la fin de saison

Le FC Nantes accueille le LOSC Lille le dimanche 12 mai 2024 en clôture de la 33e journée de Ligue 1. Les Nantais vont se maintenir dans l’élite en cas de victoire.

Le FC Nantes cherche le maintien en Ligue 1

Le FC Nantes est encore en vie en Ligue 1. Le club peut encore se relever et assurer son maintien dans l’élite à la fin de cette campagne. Le gardien de but des Canaris, Alban Lafont reste confiant et croit à l’atteinte cet objectif.

Les joueurs nantais restent soudés derrière leur coach Antoine Kombouaré pour livrer de belles performances pendant les deux dernières journées de cette saison en Ligue 1. Le premier match est contre le LOSC Lille ce dimanche.

« On espère tous que ce sera la dernière à domicile. Il y a plusieurs scénarios possibles mais on a envie d’y croire, on souhaite finir en même temps que tout le monde et toute l’équipe n’est focalisée que sur ça ! », a déclaré le gardien de but du FC Nantes, Alban Lafont en conférence de presse avant ce choc.

🎙️🔰 Alban Lafont, gardien du #FCNantes : "On sera soulagé en cas de maintien mais il ne faut pas se voiler la face en se disant qu'on mérite mieux. Où on est aujourd'hui, c'est notre réalité et avec ce qu'on a fait on ne peut pas espérer aller plus haut." #FBSport #FCNLOSC pic.twitter.com/xB3w5oiE0U — France Bleu Loire Océan (@bleuloireocean) May 10, 2024

Le FC Nantes veut renouer avec la victoire

Les Canaris sont déterminés à inverser la série de défaites à domicile et à renouer avec la victoire à La Beaujoire face aux Dogues. « On a enchaîné les défaites à domicile donc on a envie de changer ça et de renverser cette spirale. Ça passe par l’engagement de tout le monde, la volonté d’aller vers l’avant pour aller chercher un résultat », a poursuivi le gardien de but français.

Lafont considère le LOSC Lille comme la meilleure équipe du championnat après le Paris Saint-Germain. Cette rencontre s’annonce donc difficile pour les Canaris. « Dans la complémentarité de toute l’équipe, c’est solide. Je trouve vraiment que c’est homogène dans chaque ligne, avec des joueurs d’expérience. C’est une très bonne équipe. On aborde un morceau compliqué dimanche mais on y va pour jouer ce match avec nos armes et cette envie de gagner. Si on n’arrive pas à gagner, au moins prendre un point », a ajouté Lafont